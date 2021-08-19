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NBA／杜蘭特離開勇士 格林：管理層搞砸了

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特（右）雖離開勇士，但仍與格林攜手拿下奧運男籃冠軍。（路透）
杜蘭特（右）雖離開勇士，但仍與格林攜手拿下奧運男籃冠軍。（路透）

NBA球星格林（Draymond Green）和杜蘭特（Kevin Durant）終於正式澄清了他們在金州勇士隊共事期間的爭執，以及杜蘭特決定離開球隊的原因。

在「Bleacher Report」節目中，格林與杜蘭特討論了2018年在對戰洛杉磯快艇隊對戰結束後聲名大噪的對罵傳聞，以及因此導致杜蘭特離隊的原因。他們得出相同的結論。

格林說：「在我看來，勇士隊管理層搞砸了。」杜蘭特說：「我也這麼認為。」

據傳在2018年洛杉磯互吐口水時，格林多次指稱杜蘭特為「婊子」，並質疑他對球隊的價值，因為即使沒有他，勇士隊仍贏得NBA冠軍。

杜蘭特說，問題不在於爭執，而是球團負責人如何處理，「這不是爭執，而是每個人的處理方式，總教練柯爾（Steve Kerr）表現得好像沒有發生過一樣；而總管邁爾斯（Bob Myers）只想對你進行紀律處分，並認為這就會掩蓋一切。」

杜蘭特說當時他很困擾，因為勇士隊一直宣稱是一個大家庭，可以公開溝通一切，「但事實上並非如此」，「這就是讓我對任何事情都認知錯誤的原因。」

格林追憶在從洛杉磯返回奧克蘭時曾告訴管理層願意與杜蘭特對談，但不會告訴勇士隊該對他說什麼。而他很清楚結果為何。

格林告訴不透露姓名的勇士隊高層：「你們快把整件事搞砸了。」「我說：『唯一能把這件事做好的就是我和杜蘭特。你們都無能為力，只會把事搞砸。』而我認為，他們真的搞砸了。」

格林因與杜蘭特爭執而遭勇士隊禁賽一場。他說在被告知處分時，他當著邁爾斯的面大笑以對。

杜蘭特與格林兩人在2016-19賽季為勇士隊一起贏得了兩枚冠軍戒指。

勇士 洛杉磯 NBA

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