NBA／迎第75個球季 開幕戰、聖誕大賽名單公布

杜蘭特將在開幕戰、美東時間10月19日晚上7點30分，率領籃網對戰公鹿。（歐新社）

NBA 官方公布新球季重點賽事，包括開季戰重現今年季後賽 東區4強系列賽以及洛杉磯湖人 隊對決金州勇士隊。

尋求衛冕冠軍的密爾瓦基公鹿隊將於美東時間10月19日晚上7點30分在主場迎戰布魯克林籃網隊，象徵第75年球季開打。詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人隊將在當晚10點迎戰柯瑞（Stephen Curry）為首的勇士隊。

NBA還公布了最受矚目的5場聖誕節大賽，領銜的重點賽事是美東時間晚上8點湖人隊對陣籃網隊。這若非2022年NBA總冠軍賽預演，就是未來10年名人堂候選人走秀，也許兩者都是，但最後贏家肯定是全國電視觀眾。

第75賽季的完整賽程將於20日發布。

假設所有人都很健康，那場比賽將有詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）、威斯特布魯克（Russell Westbrook）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和厄文（Kyrie Irving），合計7個MVP和8只冠軍戒指。

公鹿隊在6月季後賽第二輪打到第7場才淘汰籃網隊。如果終場前杜蘭特不是踩在三分線上出手，籃網隊本可贏得系列賽。

籃網隊今年季後賽第二輪哈登和厄文幾乎都沒有上場，而根據BetMGM的賭盤，若他們健康回歸，新球季籃網隊贏得東區冠軍的機率高於密爾瓦基公鹿隊。

詹姆斯在5月季後附加賽投中致勝球，將湖人隊推升至第7種子，但第一輪就遭西區冠軍鳳凰城太陽隊淘汰。在休賽期大舉重組，簽下前MVP威斯特布魯克和得分好手安東尼（Carmelo Anthony），哈沃德（Dwight Howard）也歸隊。

目前還不清楚柯瑞的浪花兄弟湯普森（Klay Thompson）是否會在開幕戰上場。由於韌帶和跟腱受傷，他過去兩季從未登場。