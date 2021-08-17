NBA／3年3800萬元合約 傳哈特續留鵜鶘

傳哈特（右）將與鵜鶘達成三年3800萬美元的續約協議。（歐新社）

根據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，哈特（Josh Hart）將與鵜鶘達成三年3800萬美元的續約協議。

現年26歲的哈特是在2017選秀會以首輪第30順位被爵士選走，隨即被交易到湖人 ；2019年夏天，哈特成為戴維斯（Anthony Davis）交易案中的籌碼，被湖人送到鵜鶘。

在今年自由市場開啟前，鵜鶘開出「合格報價（Qualifying Offer）」，讓哈特成為受限制自由球員，有權跟進任何球隊所提出的報價。

哈特在2020-21年賽季場均出賽28.7分鐘，得到9.2分8籃板2.3助攻0.8抄截，每場可以投進1.3記三分球，其中上場時間、籃板和助攻都創下生涯新高。不過哈特在4月拇指韌帶受傷，導致他缺席了賽季最後25場比賽。

值得一提的是，哈特的場均籃板高居全聯盟後衛第2多，僅次於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）；而他的防守籃板率達到23.4%，甚至比聯盟一些中鋒都還要來得高。

鵜鶘在今年休賽季走了鮑爾 （Lonzo Ball）、布萊德索（Eric Bledsoe）、亞當斯 （Steven Adams）3位主力，但也補進了薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）、葛拉罕（Devonte' Graham）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），陣容可說是面臨不小的變化。