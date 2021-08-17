NBA／湖人、籃網帶動 「頂薪3巨頭」時代來臨

NBA進入「頂薪三巨頭」時代，圖為籃網的杜蘭特（左起）、哈登、厄文。（Getty Images）

據NBA作者菲爾普斯（Owen Phillips）的報導，包括湖人 、公鹿、籃網、勇士 、76人等五支球隊，陣中都擁有三名頂級合約的球員，這似乎也意味著聯盟已經進入了「頂薪三巨頭」的時代。

頂級合約的標準在於，這些球隊裡面的三巨頭分別年薪都占了薪資上限的25%以上。

湖人陣容有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）；公鹿有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）。

籃網有杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）；勇士有柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）。至於76人則有安比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）、哈里斯（Tobias Harris）。

除了這5隊外，熱火和塞爾蒂克已經接近這個門檻，而金塊和太陽也將在2022-23年進入這個頂薪豪門集團之中。

菲爾普斯認為這突顯了現今球星組團的趨勢，而當球隊把多數資源放在三巨頭身上時，為了填補陣容，勢必壓縮中產階級以上的薪資階層，必須得大量利用底薪合約或是新秀紅利等，來鞏固戰力深度。某種程度造就了聯盟薪資「M型化」發展。

另一方面，頂薪球星的規模程度也如實反映在戰績上。上述球隊中，公鹿已經贏得總冠軍，籃網、湖人、76人、熱火、金塊、太陽等都具備強大競爭力，唯獨勇士和塞爾蒂克仍面臨戰力整合的問題。

當今頂薪球員合體的趨勢依舊，不過菲爾普斯也認為球隊這類的組成方式可能不會持續太久，一旦沒辦法確保奪冠，加上豪華稅的壓力，球團勢必也會適度做出調整。