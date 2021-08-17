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NBA／安東尼放下驕傲 甘從板凳出發

體育新聞組／綜合報導
安東尼來到湖人尋求生涯首座總冠軍。（美聯社）
安東尼來到湖人尋求生涯首座總冠軍。（美聯社）

本賽季轉戰湖人的安東尼（Carmelo Anthony）終於如願與好友詹姆斯（LeBron James）聯手，不僅球迷們都相當期待，這對老友也是可以一起合作彼此也都相當興奮。

2019-20賽季轉至拓荒者的安東尼，在上賽季開始擔任替補，這對他來說是一大改變。過去他在2018-19賽季就在火箭擔任過替補，不過當時他僅打了10場比賽，其中有8場板凳出發，也因此上賽季是他單季最多場次以非先發球員出賽的一季。

「我不得不放下這種自傲。」安東尼說道：「但我也必須用這種驕傲讓我保持動力，我已經接受這個角色了，我在拓荒者發揮得很好。上賽季是我第一次這樣，但我很享受，這很有趣。我也能夠在場上繼續做我該做的事，且獲得樂趣並重燃對比賽的愛。」

之後安東尼也談到將前往湖人：「我並不知道我到湖人會扮演什麼角色，但我已經準備好了。我已經準備好上場了，我知道這裡的情況，而我也完全進入狀況了。」

安東尼生涯出賽1191場，其中1117場都是先發。上賽季他大多板凳出發，不過他仍繳出場均13.4分3.1籃板的成績。

改變心態後的安東尼，下個賽季轉任湖人是否先發目前仍是未知數。不過可以確定的是，安東尼將會努力追求生涯首冠。

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