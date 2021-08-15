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NBA／衛少吵著要走 巫師老闆感慨聯盟風氣

體育新聞組／綜合報導
衛斯特布魯克轉戰湖人，讓當了他一季老闆的里昂西斯相當感慨。（路透）
衛斯特布魯克轉戰湖人，讓當了他一季老闆的里昂西斯相當感慨。（路透）

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）休賽季提出交易請求，巫師也如願將他送往家鄉球隊湖人力拚生涯首冠，不過球隊老闆里昂西斯（Ted Leonsis）對其決定依然感到費解，尤其是他不久前才完成手下NHL隊伍球星續約案。

里昂西斯不只是巫師老闆，也擁有NHL職業冰球的華盛頓首都隊，先前才剛和效力隊上16年的球星奧維琴根（Alexander Ovechkin）談成5年約，讓他有機會終其生涯都只效力同一隊，與衛斯特布魯克只過水巫師一季顯然有天壤之別。

里昂西斯就說：「我們在巫師也有位超級巨星球員，但他希望被交易到湖人去，所以當我們宣布奧維琴根續約時也在處理這事，我也不禁自省，這中間差異真大，衛斯特布魯克先在雷霆，想被交易離開，去火箭又想被交易，來這又想被交易。」

「現在衛斯特布魯克他去了洛城，他當然是很棒的人也是非常出色球星，但顯然NBA跟NHL是有所區別的，我想是這樣的」，里昂西斯續道，言下之意似乎認為，NBA球員忠誠不及NHL球員，又或者NBA球員所握權力遠高於NHL球員。

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