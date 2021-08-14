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NBA／湯普森復健狀態良好 柯瑞：這兩年對他很漫長

體育新聞組╱綜合報導
湯普森因傷缺席兩個賽季。(美聯社資料照片)
湯普森因傷缺席兩個賽季。(美聯社資料照片)

勇士射手湯普森（Klay Thompson）因傷所苦而缺席了兩個賽季，日前他的好搭檔柯瑞（Stephen Curry）在接受美國媒體訪問時，就表示對湯普森的復原程度相當有信心。事實上，湯普森已在自己的IG上分享不少照片，其中也有在籃球場上投籃的短片，看似傷勢復原狀況不錯。

柯瑞說道：「我想魯尼（Kevon Looney）應該在前幾天說過了，湯普森現在很有信心，也很有活力。他的心理狀態很好，過去這兩年對他來說很漫長。我們不需要去提醒他已經過了多久，他也知道他將會回到我們所熟知且喜愛的那個湯普森。我知道他期望如此，所以也付出了努力。」

雖然湯普森在過去兩季都未能於場上拚戰，不過他也經常出現在場邊替隊友們加油。柯瑞也談到這點：「即便他不能上場，不過這一年來在休息室能見到他的感覺真的很棒。他帶給我們能量，一但我們回到訓練營，就代表著他的復健即將結束，我們可以幫助他克服一切，回到球場上。」

上季末柯瑞帶領勇士闖入附加賽，在季末更是頻頻上演飆分秀，最後甚至搶下得分王寶座。不過在附加賽中，即便他分別砍下37分和39分，不過卻接連吞下兩敗，遭拒於季後賽門外。這也顯得柯瑞獨自一人帶隊，缺少了另一名穩定得分手的幫助相當無力。若是湯普森能夠順利在下賽季回到球場上，「浪花兄弟」的連線將再度帶領勇士力拚闖入季後賽。

柯瑞 勇士 季後賽

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