NBA／2歲兒跌落泳池 佐蒙德「神反應」跳水救子

NBA休賽季期間,不少球員都會把更多時間花費在陪伴家人上,將轉戰76人的佐蒙德(Andre Drummond)也不例外。他12日在自己的推特 上貼出一段影片,其內容是自己的2歲兒子不慎墜入泳池,而佐蒙德第一時間衝進泳池抱起兒子。

佐蒙德在貼文中寫道:「並不是每個英雄都穿著披風,這是父母親最大的夢靨,由我和我兒子主演。」他同時也在貼文中表示這之中並沒有任何人受傷。影片一開始佐蒙德的兒子在泳池畔,疑似想起身時沒站穩墜入泳池,而佐蒙德也馬上飛奔跳進泳池將兒子抱起。

佐蒙德上季先後效力騎士和湖人 ,共出賽46場比賽,場均出賽27分鐘攻下14.9分12籃板。剛過28歲生日的佐蒙德,也在日前與76人達成協議,下賽季將前往費城 效力。

NOT ALL HEROS WEAR CAPES 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

A parents worst nightmare….. Feat my son & I 😂😂



No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk