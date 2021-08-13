NBA／2歲兒跌落泳池 佐蒙德「神反應」跳水救子

佐蒙德與兒子。(Getty Images)

NBA休賽季期間，不少球員都會把更多時間花費在陪伴家人上，將轉戰76人的佐蒙德（Andre Drummond）也不例外。他12日在自己的推特 上貼出一段影片，其內容是自己的2歲兒子不慎墜入泳池，而佐蒙德第一時間衝進泳池抱起兒子。

佐蒙德在貼文中寫道：「並不是每個英雄都穿著披風，這是父母親最大的夢靨，由我和我兒子主演。」他同時也在貼文中表示這之中並沒有任何人受傷。影片一開始佐蒙德的兒子在泳池畔，疑似想起身時沒站穩墜入泳池，而佐蒙德也馬上飛奔跳進泳池將兒子抱起。

佐蒙德上季先後效力騎士和湖人 ，共出賽46場比賽，場均出賽27分鐘攻下14.9分12籃板。剛過28歲生日的佐蒙德，也在日前與76人達成協議，下賽季將前往費城 效力。