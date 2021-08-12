NBA／湖人「三代同堂」新陣容 主帥預告打快速進攻球風

有了衛斯特布魯克(中)加入後，湖人主帥佛蓋爾(右)預告他們將會變成一支非常全面、能打出快速進攻的球隊。 （路透）

湖人 球團11日為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）舉行了加盟記者會，在他表達十分開心能回到家鄉打球之外，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）亦談到球隊陣容的巨大變化。

「我們將會變成一支非常全面、能打出快速進攻的球隊。詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和衛斯特布魯克都是能以正確方式做出選擇的球員。」佛蓋爾說。

「任何時候，當你陣中擁有像他們這樣出色的球星組成時，做出一定的犧牲是在所難免的。我們已經有過討論，並且達成共識，我相信他們可以做到。」

湖人在今年陸續簽進哈沃德（Dwight Howard）、安東尼（Carmelo Anthony）、亞瑞查（Trevor Ariza）、納恩（Kendrick Nunn）、貝茲摩（Kent Bazemore）、艾靈頓（Wayne Ellington）、蒙克（Malik Monk）等好手，老中青三代同堂，展現驚人的陣容深度。

「這是一個機會。我們針對陣容進行大換血，更有利於衝擊隊史第18座總冠軍。」湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）說。