NBA／布萊恩初登場球鞋拍賣 成交價估達50萬元

知名拍賣 網站「Gotta Have Rock and Roll」在美國時間8月11日拍賣已故傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)於NBA 生涯初登場所穿的球鞋,這雙極具紀念價值的球鞋起標價為10萬美元,預估最終成交價將會高達50萬美元。

這雙尺寸14號的adidas球鞋,上面有著布萊恩的親筆簽名,並附有他處女秀比賽的票根,以及來自MEARS的認證。

時間回到1996年11月3日,當時以高中生之姿加入湖人 的布萊恩,首度站上NBA賽場。在這場對灰狼的比賽中,布萊恩僅上場6分22秒,一分未得,拿到1籃板1阻攻,湖人是以91比85獲勝。

這雙球鞋的持有者是一位名叫赫力曼(Scott Hurlimann)的湖人鐵粉,他在該場比賽開打前詢問布萊恩,賽後能否把這雙比賽球鞋送給他,布萊恩也很爽快地答應,要他在比賽結束後留在這裡等他。之後,布萊恩依約定把鞋子給了赫力曼。

幾年之後,赫力曼找到機會在旅館外見到了布萊恩,特別請他為這雙球鞋簽名,這也讓這雙球鞋的價值更為提升。

