NBA／布萊恩初登場球鞋拍賣 成交價估達50萬元

已故傳奇球星布萊恩。（路透）

知名拍賣 網站「Gotta Have Rock and Roll」在美國時間8月11日拍賣已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於NBA 生涯初登場所穿的球鞋，這雙極具紀念價值的球鞋起標價為10萬美元，預估最終成交價將會高達50萬美元。

這雙尺寸14號的adidas球鞋，上面有著布萊恩的親筆簽名，並附有他處女秀比賽的票根，以及來自MEARS的認證。

時間回到1996年11月3日，當時以高中生之姿加入湖人 的布萊恩，首度站上NBA賽場。在這場對灰狼的比賽中，布萊恩僅上場6分22秒，一分未得，拿到1籃板1阻攻，湖人是以91比85獲勝。

這雙球鞋的持有者是一位名叫赫力曼（Scott Hurlimann）的湖人鐵粉，他在該場比賽開打前詢問布萊恩，賽後能否把這雙比賽球鞋送給他，布萊恩也很爽快地答應，要他在比賽結束後留在這裡等他。之後，布萊恩依約定把鞋子給了赫力曼。

幾年之後，赫力曼找到機會在旅館外見到了布萊恩，特別請他為這雙球鞋簽名，這也讓這雙球鞋的價值更為提升。