NBA／砍81分卻痛哭 矮湯：他們放棄了我

湯瑪斯單場狂砍了81分後並沒有做出任何的慶祝動作，在板凳上泛淚搖了搖頭，就往更衣室內走去。（取材自推特）

近4年出場次數銳減，曾是塞爾蒂克明星球員的「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）職涯陷入泥淖，他日前出席一場半職業聯賽，單場砍下81分，賽後語帶哽咽待在更衣室，掩面透露：「他們放棄了我。」

31歲的湯瑪斯身高僅有175公分，卻擁有驚人的得分能力，但或許是近年後衛人才輩出的緣故，矮湯至今仍乏人問津，過去4年即便有出場機會，上場時間也不多，明明年齡處於巔峰卻連年面臨生涯低谷。

湯瑪斯單場狂砍了81分後並沒有做出任何的慶祝動作，在板凳上泛淚搖了搖頭，就往更衣室內走去，他拿著毛巾掩面靠坐在牆上痛哭，表示：「他們放棄了我、他們放棄了我。」言語透露著許多辛酸。

以往還能靠著綠衫軍其他防守悍將的補防遮掩，但自從被塞爾蒂克交易至騎士後，湯瑪斯身材的缺陷被逐漸放大，這幾年他從先發打到替補，從替補打到最後垃圾時間的運球手，期間輾轉湖人 、金塊、巫師、鵜鶘，卻沒有任何一支球隊願意給他更多的出賽時間證明身手，去年甚至僅出賽3場，但整體命中率皆不理想，在三成至四成徘徊。

.@isaiahthomas let it all out after dropping 81 in a Pro Am game 💯 *NSFW*



(h/t @SlowGrind_Media) pic.twitter.com/yQzTJ3MP9x — Bleacher Report (@BleacherReport) August 11, 2021