NBA／砍81分卻痛哭 矮湯：他們放棄了我

近4年出場次數銳減,曾是塞爾蒂克明星球員的「矮湯」湯瑪斯(Isaiah Thomas)職涯陷入泥淖,他日前出席一場半職業聯賽,單場砍下81分,賽後語帶哽咽待在更衣室,掩面透露:「他們放棄了我。」

31歲的湯瑪斯身高僅有175公分,卻擁有驚人的得分能力,但或許是近年後衛人才輩出的緣故,矮湯至今仍乏人問津,過去4年即便有出場機會,上場時間也不多,明明年齡處於巔峰卻連年面臨生涯低谷。

湯瑪斯單場狂砍了81分後並沒有做出任何的慶祝動作,在板凳上泛淚搖了搖頭,就往更衣室內走去,他拿著毛巾掩面靠坐在牆上痛哭,表示:「他們放棄了我、他們放棄了我。」言語透露著許多辛酸。

以往還能靠著綠衫軍其他防守悍將的補防遮掩,但自從被塞爾蒂克交易至騎士後,湯瑪斯身材的缺陷被逐漸放大,這幾年他從先發打到替補,從替補打到最後垃圾時間的運球手,期間輾轉湖人 、金塊、巫師、鵜鶘,卻沒有任何一支球隊願意給他更多的出賽時間證明身手,去年甚至僅出賽3場,但整體命中率皆不理想,在三成至四成徘徊。

.@isaiahthomas let it all out after dropping 81 in a Pro Am game 💯 *NSFW*



(h/t @SlowGrind_Media) pic.twitter.com/yQzTJ3MP9x