NBA／西蒙斯提升外線 找朗多練投

西蒙斯 西蒙斯（圖）與老將朗多一同進行三分投籃訓練，兩人更是頻頻得手。（美聯社）

上個賽季76人以龍頭之姿挺進季後賽 ，首輪順利過關巫師後，次輪面對老鷹卻遭下剋上淘汰。76人在系列賽中多次搞砸領先，其中西蒙斯（Ben Simmons）的表現更成了討論話題。

西蒙斯自從加入聯盟以來，投射的能力總是不斷被拿出來討論。上季季後賽時，不到3成5的罰球命中率，更是讓對手頻頻將他送上罰球線。即便西蒙斯在上季季後賽場均可以送出8.8次助攻，寫下生涯季後賽新高，不過缺乏投射能力也成為球隊進攻端難以填補的弱點。

不過日前，知名訓練師強森（Chris Johnson）貼出一段他的練習影片。在影片中，西蒙斯與老將朗多（Rajon Rondo）一同進行三分投籃訓練，兩人更是頻頻得手。

這段影片吸引許多人關注，短短不到半天觀看次數就超過60萬次，若是下個賽季西蒙斯的外線投射能力明顯成長，對76人來說勢必將是一大助益。