NBA／西蒙斯提升外線 找朗多練投

上個賽季76人以龍頭之姿挺進季後賽 ,首輪順利過關巫師後,次輪面對老鷹卻遭下剋上淘汰。76人在系列賽中多次搞砸領先,其中西蒙斯(Ben Simmons)的表現更成了討論話題。

西蒙斯自從加入聯盟以來,投射的能力總是不斷被拿出來討論。上季季後賽時,不到3成5的罰球命中率,更是讓對手頻頻將他送上罰球線。即便西蒙斯在上季季後賽場均可以送出8.8次助攻,寫下生涯季後賽新高,不過缺乏投射能力也成為球隊進攻端難以填補的弱點。

不過日前,知名訓練師強森(Chris Johnson)貼出一段他的練習影片。在影片中,西蒙斯與老將朗多(Rajon Rondo)一同進行三分投籃訓練,兩人更是頻頻得手。

這段影片吸引許多人關注,短短不到半天觀看次數就超過60萬次,若是下個賽季西蒙斯的外線投射能力明顯成長,對76人來說勢必將是一大助益。

Shooting on the move with @BenSimmons25 & @RajonRondo 💪🏾🔥 #jushoop pic.twitter.com/DCydhEDDnW