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NBA／安東尼加入湖人最大關鍵 全因詹姆斯「一句話」

記者黃耿誼／綜合外電報導
安東尼。（美聯社）
安東尼。（美聯社）

休賽季期間湖人動作頻頻，先找來了「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook），後又有不少極具經驗的好手加盟，其中湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）的好友安東尼（Carmelo Anthony）也選擇加入湖人與同梯聯手。

「詹姆斯有次來找我，並和我說：『嘿！是時候了，我需要你，我們一起讓這成真吧。』當下我只覺得，真的是時候了，現在就是最佳的時機。」安東尼說道：「大部分的人在多年之前會說我們生涯期間該聯手，但我們當時在各自的路上，我們有各自的步調，不過我會認為這些事終將圓滿。」

湖人新陣容建造之後，「年齡」成為另一話題，而安東尼也談到這點：「我們不在乎，我們會寫下自己的故事。我喜歡人們談論我們的年紀，這使我們的故事更精彩。我想大家都忘記了，這終究是關於籃球的事。你必須知道如何打球，要有這樣的經歷，我想這就是我們在這個時間點可以帶來的。我們的天賦，我們的才能，以及我們的經驗。」

生涯還未嚐過冠軍滋味的安東尼也坦言，自己的目標很明確：「我是帶著想奪冠的心來的，我想我們都知道這是件我錯過的事，對吧？這是一件讓我徹夜難眠的事，也是我的動力，因為我並未擁有，我想經歷過這件事。」

詹姆斯跟安東尼這對2003梯的狀元和探花，從新秀年就被視為一時瑜亮，兩人也維持很好的交情。下個賽季兩人終於如願合作，將如何帶領全新陣容的湖人重返榮耀，也讓許多球迷相當期待。

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