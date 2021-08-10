傳唐西奇續約獨行俠 薪資5年2億元

唐西奇再當獨行俠。（路透）

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，一如預期，22歲的NBA MVP候選人唐西奇（Luka Doncic）已經同意與達拉斯獨行俠隊簽訂一份價值超過2億元的5年指定球員延長合約。

根據報導，合約價值高達2.07億元。

唐西奇表示，「今天真是夢想成真。」「籃球比賽給了我很多，帶我經歷很多神奇。作為獨行俠隊的一員能留在達拉斯，我很榮幸也很興奮，感謝球迷的支持。」

唐西奇在2020-21賽季連續第二季獲選為最佳陣容第一隊，符合資格獲得2022-23賽季估計1.157億元薪資上限30%的起薪。他在2018年NBA選秀以榜眼獲選，下個賽季薪資為1020萬元，也是他新秀合約的最後一年。

唐西奇2019年獲選年度最佳新人，並且在過去兩季表現超凡，場均33.9分鐘，得到28.3分、8.7個籃板和8.7次助攻。例行賽36次大三元在NBA史上排名第11位，比喬丹 （Michael Jordan）多8次，比總決賽MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）多11次。他在今年MVP投票中排名第六，僅次於約柯奇（Nikola Jokic）、恩比德（Joel Embiid）、柯瑞 （Stephen Curry）、字母哥和保羅（Chris Paul）。

唐西奇的下一項任務是季後賽走得更遠。雖然他表現優異，但達拉斯過去兩年中每年都在第一輪輸給洛杉磯快艇隊。