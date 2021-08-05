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NBA／衛少、甜瓜加盟 湖人變好老…引進6名逾32歲球員

體育新聞組／綜合報導
安東尼已經37歲了。（路透）
安東尼已經37歲了。（路透）

自從選秀會上透過交易找來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後，NBA湖人隊就以全新三巨頭宣告他們不會在自由市場上沉默。

果真在自由市場開啟後，湖人迅速簽回哈沃德（Dwight Howard）、亞瑞查（Trevor Ariza）、艾靈頓（Wayne Ellington）、貝茲摩（Kent Bazemore）這四位昔日效力過的球員。之後湖人更陸續簽下安東尼（Carmelo Anthony）、蒙克（Malik Monk）、納恩（Kendrick Nunn），並且留下小將霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）。

歷經一番大變動之後，加上原先有約在身的詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和小加索（Marc Gasol），湖人目前名單上扣除新秀已經擁有12名球員。

在這12人中，有多達8位已經超過32歲，其中安東尼37歲，詹姆斯、亞瑞查、小加索都是36歲，哈沃德35歲；艾靈頓33歲，衛斯特布魯克和貝茲摩都是32歲。在30歲以下的球員僅有28歲的戴維斯，26歲的納恩，23歲的蒙克和20歲的霍頓-塔克。

根據ESPN的報導，這12人的平均年齡是31.83歲，接近1997-98年尼克的31.76歲和2000-01年爵士隊的32.6歲。

此外，另一項數據顯示，湖人在休賽季一口氣引進安東尼、亞瑞查、哈沃德、艾靈頓、貝茲摩、衛斯特布魯克這6名超過32歲的球員，創下NBA歷史紀錄。

湖人 NBA

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