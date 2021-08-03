我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州長不只涉性騷「抗疫回憶錄」被疑濫權 牟利500萬

東奧／戴「毛澤東徽章」領獎 中國奪金選手惹爭議

NBA／安東尼1年合約轉戰湖人 跟詹姆斯當隊友

記者蔡佳霖／綜合外電報導
安東尼（右）要跟詹姆斯當隊友了。（Getty Images）
安東尼（右）要跟詹姆斯當隊友了。（Getty Images）

傳出極力追求安東尼（Carmelo Anthony）的洛杉磯湖人，在今天雙方有了明確的共識。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，安東尼將會以一年合約加盟紫金軍團。

這將是詹姆斯（LeBron James）繼合體韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）後，再度與同梯好友聯手。詹姆斯當年是狀元，安東尼是探花，波許第4順位，韋德則是第5順位。

安東尼生涯先後待過金塊、尼克、雷霆、火箭、拓荒者等隊，上季他在波特蘭，平均得到13.4分3.1篮板1.5助攻。

除了安東尼外，蒙克（Malik Monk）也決定離開待了4年的黃蜂，以一年合約投入湖人的懷抱。蒙克上季主要擔任替補，平均得到11.7分2.4籃板2.1助攻。

湖人在今年自由市場上可說是頻頻出招，第一天已經陸續簽下哈沃德（Dwight Howard）、亞瑞查（Trevor Ariza）、艾靈頓（Wayne Ellington）、貝茲摩（Kent Bazemore），如今又添加安東尼和蒙克，陣容深度可說是大躍進，充分展現奪冠企圖心。

湖人 波特 洛杉磯

上一則

東奧／田徑女子800米 美半世紀首摘金 19歲天才創紀錄

延伸閱讀

影／誰把NBA詹姆斯變紅鼻子？克里夫蘭壁畫遭破壞

影／誰把NBA詹姆斯變紅鼻子？克里夫蘭壁畫遭破壞
東奧／美國男籃攻守癥結何在？魔術強森：缺一個詹皇

東奧／美國男籃攻守癥結何在？魔術強森：缺一個詹皇
詹姆斯現役賺10億 NBA史上第1人

詹姆斯現役賺10億 NBA史上第1人
NBA／詹姆斯高中球衣拍出51.2萬元 打破歐巴馬紀錄

NBA／詹姆斯高中球衣拍出51.2萬元 打破歐巴馬紀錄

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

2021-08-03 12:50
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
體操天后拜爾絲因「醫療問題」退出女子團體賽決賽，震驚世人。(美聯社)

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

2021-07-27 11:40
父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

2021-07-29 23:18
中國隊主教練郎平（左二）與球員袁心玥在比賽後。(新華社)

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

2021-08-02 20:04
7月26日東京奧運，中國選手陳清晨（左）／賈一凡在得分後慶祝。新華社

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

2021-07-28 10:45

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協