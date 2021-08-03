NBA／安東尼1年合約轉戰湖人 跟詹姆斯當隊友

安東尼（右）要跟詹姆斯當隊友了。（Getty Images）

傳出極力追求安東尼（Carmelo Anthony）的洛杉磯湖人 ，在今天雙方有了明確的共識。根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，安東尼將會以一年合約加盟紫金軍團。

這將是詹姆斯（LeBron James）繼合體韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）後，再度與同梯好友聯手。詹姆斯當年是狀元，安東尼是探花，波許第4順位，韋德則是第5順位。

安東尼生涯先後待過金塊、尼克、雷霆、火箭、拓荒者等隊，上季他在波特 蘭，平均得到13.4分3.1篮板1.5助攻。

除了安東尼外，蒙克（Malik Monk）也決定離開待了4年的黃蜂，以一年合約投入湖人的懷抱。蒙克上季主要擔任替補，平均得到11.7分2.4籃板2.1助攻。

湖人在今年自由市場上可說是頻頻出招，第一天已經陸續簽下哈沃德（Dwight Howard）、亞瑞查（Trevor Ariza）、艾靈頓（Wayne Ellington）、貝茲摩（Kent Bazemore），如今又添加安東尼和蒙克，陣容深度可說是大躍進，充分展現奪冠企圖心。