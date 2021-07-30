NBA／2021年選秀會登場 各隊交易結果總整理

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NBA2021年選秀會登場，除了各家新秀陸續被挑選外，過程中也出現不少交易，其中最大筆也最受矚目的莫過於湖人 與巫師之間有關衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的交易案。

加上日前鵜鶘與灰熊的交易案，總共產生了15筆交易，以下為選秀會交易總整理：

湖人巫師交易

湖人送出庫茲瑪（Kyle Kuzma）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和今年的第22順位選秀權，換來衛斯特布魯克和2024年、2028年兩個二輪選秀權。

灰狼騎士交易

騎士與灰狼達成交易協議，送出前鋒普林斯（Taurean Prince），換來魯比歐（Ricky Rubio）、2022年二輪選秀權與現金補償。

太陽籃網交易

籃網與太陽達成交易協議，將送出沙米特（Landry Shamet），換來卡特（Jevon Carter）和首輪第29順位選秀權。籃網第29順位得到夏普（Day'Ron Sharpe）。

活塞黃蜂交易

活塞和黃蜂達成交易協議，送走長人普拉里（Mason Plumlee）和第二輪37順位選秀權，從黃蜂得到第二輪57順位選秀權。黃蜂選了索爾（JT Thor），活塞則選了來自塞爾維亞的柯普里維卡（Balsa Koprivica）。

鵜鶘灰熊交易

鵜鶘與灰熊達成交易協議，送出布萊德索（Eric Bledsoe）與亞當斯（Steven Adams），還有今年首輪第10順位（選了威廉斯Ziaire Williams）與來自湖人的未來首輪籤，換來今年首輪第17順位（選了Trey Murphy）與瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。

雷霆火箭交易

雷霆將首輪第16順位交易到火箭，換來兩個未來首輪選秀權（分別來自巫師和活塞）。第16順位新秀為森根（Alperen Sengun）。

黃蜂尼克交易

尼克將首輪第19順位交易到黃蜂，換來未來首輪選秀權。黃蜂選了來自巴哈馬的前鋒瓊斯（Kai Jones）。

溜馬公鹿交易

溜馬和公鹿達成交易，送出第二輪54順位、60順位和兩個未來二輪選秀權，換來第二輪31順位。溜馬在第31順位得到陶德 （Isaiah Todd），至於公鹿在54和60順位分別得到瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、克萊查提斯（Georgios Kalaitzakis）。

溜馬巫師交易

巫師利用從湖人交易來的首輪第22順位選了傑克森（Isaiah Jackson），將其交易到溜馬，換來小哈勒戴（Aaron Holiday）和第二輪31順位選秀權（溜馬自公鹿交易而來）。31順位是陶德（Isaiah Todd）。

尼克快艇 交易

尼克將首輪第21順位送出，向快艇換來首輪第25順位和一個2024年二輪選秀權（來自活塞）。快艇用第21順位選了強森（Keon Johnson），尼克則是選了葛萊姆斯（Quentin Grimes）。

爵士灰熊交易

爵士將首輪第30順位選秀權交易到灰熊，換來二輪40順位選秀權和兩個未來的二輪選秀權。灰熊以第30順位選了來自西班牙的阿達瑪（Santi Aldama），爵士則選了巴特勒（Jared Butler）。

快艇魔術交易

魔術用第二輪33順位選秀權選了普萊斯頓（Jason Preston），向快艇換來2026年二輪選秀權（來自活塞）和現金。

雷霆尼克交易

雷霆送出第二輪34、36順位選秀權，從尼克拿到第二輪32順位。雷霆選了羅賓森厄爾（Jeremiah Robinson-Earl），尼克則是分別選了來自立陶宛的約庫拜提斯（Rokas Jokubaitis）和麥克布萊德（Miles McBride）。

拓荒者鵜鶘交易

鵜鶘用第二輪43順位選了布朗（Greg Brown），隨即交易到拓荒者，換來未來二輪選秀權和現金。

鵜鶘快艇交易

鵜鶘將第二輪51順位交易到快艇，快艇以此選了來自肯塔基大學的波士頓（BJ Boston）。