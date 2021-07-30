NBA／年度MVP連3個休賽季被交易 衛少史上首見

衛斯特布魯克。（路透）

在一年一度的選秀日當天，湖人 與巫師正式達成重大交易協議。

湖人以庫茲瑪（Kyle Kuzma）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和今年的第22順位選秀權為籌碼，向巫師換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和2024年、2028年兩個二輪選秀權。交易達成後，湖人再次組成全新三巨頭，朝下一個總冠軍邁進。

衛斯特布魯克這3年來先被雷霆送到火箭，之後又從火箭被送到巫師，如今再被交易到洛杉磯，曾經勇奪2017年年度MVP的他成了史上第一位連3年休賽季被交易的MVP得主。

衛斯特布魯克在巫師這一年平均得到22.2分11.7助攻11.5籃板，完成4年內第3次整季場均大三元的壯舉；此外，衛斯特布魯克生涯累積184次大三元，超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），獨居史上第一。

和衛斯特布魯克有類似MVP漂泊經歷的大概就屬麥卡杜了。

麥卡杜曾在1975年贏得年度MVP，且3度奪下得分王，他在1976-77年季中被水牛城勇士 （快艇 前身）交易到尼克，待了一季後，1978-79年賽季季中被尼克交易到塞爾蒂克，賽季結束後被塞爾蒂克交易到活塞；不過短暫效力一個賽季後，1980-81年季中就被活塞裁掉。該年夏天他加盟籃網，然後12月就被籃網送到湖人。