NBA／湖人組三巨頭 大手筆換衛少

巫師隊衛斯特布魯克將加盟湖人。（路透）

「ESPN」記者史比爾斯（Marc J. Spears）先前報導，湖人 對網羅保羅（Chris Paul）或衛斯特布魯克（Russell Westbrook）表達興趣，就在選秀會前夕，紫金軍團洽談衛斯特布魯克似乎取得重大進展，來到了接近達成交易協議的階段。

兩大權威「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）與「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）都證實，湖人將以剛執行選項的哈瑞爾（Montrezl Harrell）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）與凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）為籌碼。

湖人還會再搭配上2021年首輪22順位選秀權向巫師交換衛斯特布魯克，但沃納羅斯基補充之所以只是接近達成交易協議，關鍵就在於這枚首輪選秀權，因為湖人似乎仍在討論還價，只想付出複數第二輪選秀權，而湖人也還有備胎選擇，過去也有報導提及。

沃納羅斯基指出，以哈瑞爾（Montrezl Harrell）與庫茲瑪（Kyle Kuzma）為主體，向國王換取射手希爾德（Buddy Hield）是另一方案，查拉尼亞（Shams Charania）與其「The Athletic」同儕阿米克（Sam Amick）也曾透露這是最可能成真湖人交易。