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NBA／重磅交易 湖人向巫師盤來衛少組成三巨頭

記者黃耿誼／綜合報導
湖人與巫師正式達成交易協議，紫金軍團盤來衛少組成三巨頭。（Getty Images）
湖人與巫師正式達成交易協議，紫金軍團盤來衛少組成三巨頭。（Getty Images）

據ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）所報導，湖人與巫師正式達成交易協議。巫師送出大三元製造機衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和2024第二輪選秀籤及2028第二輪選秀籤，與湖人換來庫茲瑪（Kyle Kuzma）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和今年的第22順位選秀權。

巫師當家後衛比爾（Bradley Beal）的合約也將於2022-23賽季後到期，而在交易掉衛斯特布魯克後巫師將會在2022-23年獲得超過2500萬的薪資空間，屆時將有更多空間留下比爾或是做出補強。

湖人則是如願補強後場，日前湖人原本傳出有意與國王交易希爾德（Buddy Hield），如今更是找來歷史最多大三元的衛斯特布魯克。這筆交易後，湖人陣中也同時擁有現役最多大三元的前兩名，分別是有184次的衛斯特布魯克和有99次的詹姆斯（LeBron James）。不過，雖然迎來返鄉加盟的衛斯特布魯克，湖人將會在這賽季有更少薪資空間可以在自由市場上操作。

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