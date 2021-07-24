NBA／妻擁2奧運金牌 哈勒戴：我要幫家裡添第3面
轉戰公鹿第一年，哈勒戴（Jrue Holiday）除了獲得四年1.6億美元的頂級合約外，更幫助球隊勇奪睽違50年之久的隊史第2座總冠軍，也為自己的籃球資歷增添一筆巨大榮耀。
在奪下總冠軍金杯後，哈勒戴也打趣地表示，自己在家裡面總算有一點地位了。
眾所皆知，哈勒戴的妻子羅倫（Lauren Holiday）曾在2008年北京奧運和2012年倫敦奧運代表美國隊拿下女足金牌，2015年獲世界杯金牌，更在2014年被選為美國最佳女足運動員。而他的哥哥大哈勒戴（Justin Holiday）也曾在2014-15年隨著勇士隊奪冠。
「我原本在家裡沒什麼地位，現在情況好多了。」哈勒戴一番自嘲也讓家人開懷大笑。
在奪冠之後，哈勒戴也將踏上奧運賽場，期望追隨妻子的腳步，獲得一面奧運金牌。「我的妻子已經為美國隊贏得兩面金牌，我也想為我們家增添第3面奧運金牌。」哈勒戴說。
「我的妻子是我的支柱，她也是家庭的支柱。當我需要休息或是需要什麼的時候，她基本上會搞定一切，她可以說是我最大的支持者。在總冠軍賽之後，在奧運結束之後，我會在8月份重新回歸家庭。」
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