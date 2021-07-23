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詹姆斯現役賺10億 NBA史上第1人

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯成為首位現役就賺進10億元的NBA球員。（路透）
詹姆斯成為首位現役就賺進10億元的NBA球員。（路透）

身為美國近20年來最偉大和最知名的運動員，對詹姆斯（LeBron James）來說也代表了驚人的身家。這位洛杉磯湖人隊球星和「怪物奇兵：全新世代」（Space Jam 2）電影主角，在職涯中從薪水、代言和製作公司中獲得的收入，讓他立下NBA球員的新標竿：身價超過10億。

根據Sportico統計，詹姆斯是第一位職涯收入超過10億元的NBA現役球員。他累積NBA薪水達3.3億元，從商品、代言、擁有的媒體公司和其他場外活動中賺取7億元。雖然喬丹（Michael Jordan）早就超過10億元大關，甚至是20億元大關，但這都是在他退休後才達成。

不難看出詹姆斯是如何獲得如此龐大的數字。在他登上NBA之前已引起轟動，在加入NBA後17獲選全明星、拿下4次總冠軍。他利用自己的名氣與Nike簽訂了一份價值10億元的終生合約；同時還幫GMC、AT&T、沃爾瑪、Beats、百事可樂等企業代言，並成立一家新興媒體公司，除製作HBO節目、ABC遊戲節目、多部紀錄片外，還拍攝首周票房冠軍的怪物奇兵電影。

詹姆斯是第一位職涯賺進10億元的現役NBA運動員，但其他運動和其他國家的運動員也有相同表現。高爾夫球的老虎伍茲、職業拳擊手梅威瑟（Floyd Mayweather）、網球選手費德勒（Roger Federer）以及足球運動員C羅（Cristiano Ronaldo）和梅西（Lionel Messi）也都已賺進10億美元，同時仍然繼續參賽中。

Sportico指出，有些NBA球員也可能會在退休前加入收入10億元俱樂部。32歲的杜蘭特（Kevin Durant）職涯已賺進5.8億元，而33歲的柯瑞（Stephen Curry）已經賺進4.3億元。

Sportico認為其中杜蘭特最可能加入詹姆斯的行列。因為在接下來2個賽季中，布魯克林籃網隊仍欠他8400萬元，Nike在2024年與他的10年合約到期前還須付他8500萬元。且近年來，KD在大多避免擔任新代言人，而是專注於他創立的投資公司Thirty-Five Ventures。該公司已經進行超過75次投資，並靠Coinbase和Postmates的投資取得意外的高額獲利。

NBA 投資 退休

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