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NBA／感覺很怪…米道頓、布克廝殺完改當奧運隊友

記者陳元廷／綜合外電
米道頓（右）、布克。（Getty Images）
米道頓（右）、布克。（Getty Images）

NBA總冠軍賽最終在6戰之後分出結果，公鹿最終戰勝太陽贏得了苦等50年的隊史第2座冠軍，而才在賽場上殺得難分難捨的對手如今要代表美國，團結合作一同爭取金牌榮耀，也讓人好奇這微妙過程中是否會擦出意外的火花。

而贏家公鹿的米道頓（Khris Middleton）也坦承，或許跟手下敗將太陽的布克（Devin Booker）一時難結為至交，但這不構成同隊問題，「我們之間不會有什麼狀況啦，當然美國隊這段期間，我們不會成為最好兄弟，但當隊友絕對沒問題」。

「我們一同踏上同一條道路，目標一致，所以就是專注籃球，然後把手上任務給完成」，米道頓進一步表示，而除了米道頓跟布克，公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday）也會是這屆東奧美國男籃的成員，此外布克自己也強調不介意對手轉眼成隊友。

「除非在比賽過程中跨越了不該跨越的界線，否則比賽本來就非關私人恩怨，我想他們兩個也不是這種人，我們都很尊敬彼此，一起代表國家出賽跟在總冠軍賽對決也許是兩件不同的事，但在最高舞台認真比賽的人我都尊重」，布克說。

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