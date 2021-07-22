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NBA／詹姆斯高中球衣拍出51.2萬元 打破歐巴馬紀錄

記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯的高中球衣，史上成交金額最高。（Getty Images）
詹姆斯的高中球衣，史上成交金額最高。（Getty Images）

詹姆斯（LeBron James）在2002年穿著聖文森聖瑪莉高中（St. Vincent St. Mary High School）的球衣登上《運動畫刊》封面，標題上的「The Chosen One」見證了一位超級天才高校生的崛起。

如今，這件球衣就在近日的拍賣會上拍出51.2萬美元的天價，寫下史上成交金額最高的高中生球衣紀錄。

先前高中生球衣拍賣最高金額紀錄是19.2萬美元，是前美國總統歐巴馬在2020年拍賣會上所拍出的自己高中23號球衣。

身為有史以來關注度最高的高中籃球員，詹姆斯當年可說是掀起全美熱潮，甚至聲勢直接撼動NBA，不少球員都紛紛慕名去現場看他比賽。2003年選秀會，詹姆斯以不世出天才之姿，風光成為選秀狀元，從而開啟屬於他的統治世代。

拍賣 美國 歐巴馬

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