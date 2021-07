NBA／詹姆斯高中球衣拍出51.2萬元 打破歐巴馬紀錄

詹姆斯(LeBron James)在2002年穿著聖文森聖瑪莉高中(St. Vincent St. Mary High School)的球衣登上《運動畫刊》封面,標題上的「The Chosen One」見證了一位超級天才高校生的崛起。

如今,這件球衣就在近日的拍賣 會上拍出51.2萬美元的天價,寫下史上成交金額最高的高中生球衣紀錄。

The jersey LeBron James wore for his iconic “The Chosen One” SI cover in 2002 sold for $512,000 at @JuliensAuctions — an all-time record for a high school jersey.



The previous record was Barack Obama’s high school basketball jersey, which sold for $192,000 in 2020. pic.twitter.com/m0JutSNBzC