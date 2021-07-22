NBA／詹姆斯高中球衣拍出51.2萬元 打破歐巴馬紀錄

詹姆斯的高中球衣，史上成交金額最高。（Getty Images）

詹姆斯（LeBron James）在2002年穿著聖文森聖瑪莉高中（St. Vincent St. Mary High School）的球衣登上《運動畫刊》封面，標題上的「The Chosen One」見證了一位超級天才高校生的崛起。

如今，這件球衣就在近日的拍賣 會上拍出51.2萬美元的天價，寫下史上成交金額最高的高中生球衣紀錄。

The jersey LeBron James wore for his iconic “The Chosen One” SI cover in 2002 sold for $512,000 at @JuliensAuctions — an all-time record for a high school jersey.



The previous record was Barack Obama’s high school basketball jersey, which sold for $192,000 in 2020. pic.twitter.com/m0JutSNBzC — Boardroom (@boardroom) July 19, 2021

先前高中生球衣拍賣最高金額紀錄是19.2萬美元，是前美國 總統歐巴馬 在2020年拍賣會上所拍出的自己高中23號球衣。

身為有史以來關注度最高的高中籃球員，詹姆斯當年可說是掀起全美熱潮，甚至聲勢直接撼動NBA，不少球員都紛紛慕名去現場看他比賽。2003年選秀會，詹姆斯以不世出天才之姿，風光成為選秀狀元，從而開啟屬於他的統治世代。