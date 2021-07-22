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NBA／賈霸喊公鹿6戰封王 賭客跟著下注「6千變6萬元」

記者陳元廷／綜合外電報導
公鹿4連勝奪下總冠軍。（Getty Images）
公鹿4連勝奪下總冠軍。（Getty Images）

今年NBA總冠軍賽發展轉折無疑是出現在第3戰，太陽先在自家主場拿到前2勝，沒想到賽場從鳳凰城移師到密爾瓦基，公鹿竟翻盤大勝對手多達20分，讓氣勢完全倒向自己，現場球迷更是群起大喊「公鹿6戰勝出（Bucks in Six）」。

就連1971年率公鹿奪冠的傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也感染這氛圍，大膽公開認同公鹿有辦法4連勝奪冠，事實上假如他或球迷真的相信這樣結局且願意賭博下注，回收獎金堪稱相當可觀，《雅虎體育》就對此作了報導。

報導中提到，真的有人在總冠軍賽第3戰後，下注認為公鹿可以在未來3場內解決太陽，他的大膽預測也讓自己荷包滿滿，下注6000美元一翻就是10倍，拿回包含本金在內的6萬美元。值得一提是公鹿對籃網系列賽也是同樣情節發展。

密爾瓦基球迷開心不已。（美聯社）
密爾瓦基球迷開心不已。（美聯社）

此外，NBA Communicatinons也在21日公布了季後賽、第6戰和總冠軍賽期間的收視成績，在ABC的6場系列賽平均有991萬人收看，相較於2020年總冠軍賽提升了32%。

其中總冠軍賽第6戰的收看人數達到1252萬，比上季總冠軍賽第6戰增加了50%，最高峰時達到1654萬，寫下近25年公鹿對陣太陽的收視記錄。密爾瓦基當地收視率達到41.5，鳳凰城則有29.5。

2021年季後賽包括總冠軍賽在內，在ABC、ESPN和TNT上的平均觀眾人數為425 萬，比2020年季後賽增加了35%。

至於透過「NBA League Pass」觀看比賽的數據，2021年季後賽的收視情況比2020年提升19%，也比2019年提升26%；總冠軍賽第6戰的收視也比去年增加7%，比前年增加24%；6場系列賽的總收視高達12.4億。

總冠軍賽 季後賽 NBA

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