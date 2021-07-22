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NBA／生涯4度2比0被逆轉 保羅錯失冠軍戒 寫難堪紀錄

體育新聞組╱綜合報導
保羅（左）寫下難堪紀錄。（美聯社）
保羅（左）寫下難堪紀錄。（美聯社）

太陽在2連勝後連吞4敗痛失隊史首座總冠軍，也讓苦等16年的保羅（Chris Paul）再度遺憾結束賽季。更殘酷的是，保羅還創下一個難堪紀錄。

根據統計，保羅成為史上第一位4度在2比0領先優勢下慘遭逆轉的球員，先前他是與前隊友葛里芬（Blake Griffin）以3次並列。

2007-08賽季，馬刺和黃蜂在第二輪對決，當時保羅率領的黃蜂一開始連拿兩勝，但最後被馬刺逼進搶七，遺憾落敗。

2012-13賽季，快艇季後賽第二輪先取得2比0領先，之後連續吞下4場敗仗，遭到灰熊淘汰。2015-16賽季季後賽首輪，快艇面對拓荒者時，一樣先取得2比0領先，之後同樣連敗4場，遭到淘汰。

此外，對保羅來說，生涯已經多次在季後賽遭到逆轉。像是在2015年快艇與火箭的第二輪系列賽中，原本取得3比1領先優勢，最終被火箭大逆轉；2017年首輪快艇對爵士取得2比1領先，最後7戰落敗。2018年西區冠軍賽，火箭3比2領先勇士，最後仍無緣打進總冠軍賽

另一方面，太陽成為尼克和活塞之後第3支在奪得隊史首冠之前至少輸3次總冠軍賽的球隊。

尼克是在1951和1953年間連續3季總冠軍賽飲恨，在1970年和1973年兩度奪冠；活塞是在1955、1956和1988年3度打進總冠軍賽皆落敗，最終在1989和1990年完成連霸。

快艇 總冠軍賽 季後賽

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