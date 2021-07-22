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NBA／公鹿暌違50年奪冠 字母哥街頭叫賣變總冠軍MVP

體育新聞組╱綜合報導
公鹿隊球星安戴托昆波捧著總冠軍盃、MVP獎盃，笑得超開心。（美聯社）
公鹿隊球星安戴托昆波捧著總冠軍盃、MVP獎盃，笑得超開心。（美聯社）

曾為討生活而與哥哥一同走上街頭叫賣的公鹿隊「字母哥」安戴托昆波，在總冠軍賽第六戰拿下全場最高的50分、14籃板、5阻攻，幫助公鹿以105比98淘汰太陽隊，拿下睽違50年的NBA總冠軍，自己也奪下MVP。

影音來源：YouTube

公鹿在系列賽前兩戰輸球後，近三場比賽逆勢反彈收下三連勝，總冠軍賽回到主場出賽，身為球隊一哥的安戴托昆波沒有讓苦等半世紀的公鹿球迷失望，在這場拉鋸戰屢屢於關鍵時刻挺身而出，幫助球隊一路保持領先優勢，最終更以七分差距拿下隊史第二座冠軍。

談到一度擺地攤討生活，到去年簽下NBA史上最大合約，已兩度拿下年度MVP的安戴托昆波，在完成奪冠夢想後說：「這個冠軍是給我媽媽的，她每天努力工作才讓我有今天的成就，她從不強迫我做任何事情；這也要獻給爸爸，他在天上看著我。也要獻給我的另一半，是她讓我能夠做想做的事，還幫我照顧兒子，最後則是獻給我的兄弟。」

出生於希臘的安戴托昆波，父母皆是奈及利亞移民，讓他在18歲前都無法取得希臘國籍，也因此過上一段苦日子，不過安戴托昆波兄弟中，包括他在內有三人如今都在NBA，且都獲得冠軍戒指，創下聯盟史上首次紀錄。

此外，安戴托昆波還成為史上第五位非美國出生的總冠軍賽MVP，他說：「我會開始打球，只是為了幫助家人和改善家境，從未想過會在26歲打進NBA總冠軍賽，即使沒有贏球，我也會感到很開心，但拿起獎盃時，就會覺得好像已經走了很長一段路。」

此外，季後賽開打以來，字母哥的罰球狀態一直都是各界的焦點，甚至也影響到球隊勝負。但在關鍵第六戰，他全場19次罰球命中17球，用精準的罰球表現狠狠回應了那些質疑聲浪。

「我希望這座總冠軍能讓世上每個人都感受到希望。你要相信夢想會實現，哪怕現實生活不如人意，你更要堅持努力。不要在意別人對你的指手畫腳。人們說我罰不進球，但我今天投進了！我現在拿到總冠軍了。」安戴托昆波情緒激動地說。

總冠軍賽 NBA 字母

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