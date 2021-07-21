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NBA／公鹿接棒湖人封王「字母哥」三兄弟都有冠軍戒指

記者陳元廷／綜合外電報導
公鹿拿下隊史第二冠。（路透）
公鹿拿下隊史第二冠。（路透）

公鹿20日以105：98戰勝太陽，總冠軍賽先吞2連敗之後竟連贏4場封王，而這也讓「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與哥哥大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）拿到生涯首冠，更締造另類紀錄。

值得一提的是，年僅26歲的「字母哥」成為歷史上第一位生涯擁有總冠軍戒指、年度MVP、決賽MVP、明星賽MVP、年度最佳防守球員、年度最佳進步獎等多項成就的球員。

安戴托昆波三兄弟都拿過NBA總冠軍啦。（Getty Images）
安戴托昆波三兄弟都拿過NBA總冠軍啦。（Getty Images）

因為小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）去年隨湖人在泡泡也勇奪總冠軍，當時安戴托昆波還特地跑去接機，迎接弟弟光榮返鄉回到希臘，如今3兄弟在不到1年時間內，也都一圓許多球員終其生涯都盼不到的金杯夢。

值得一提是，大安戴托昆波由於第5戰賽前，觸發健康安全協議而進入隔離，讓他無緣出賽G5與G6，安戴托昆波談到哥哥狀況也說：「他肯定在電視機前尖叫，到了最後一刻，或許還脫下衣服，擺出架式，恨不得親自下場來守。」

在安戴托昆波三兄弟之前，過去小加索（Marc Gasol）與加索（Pau Gasol）是唯一一對都奪過冠的兄弟檔，前者是2019年隨暴龍拿下戒指，而後者在2009年與2010年則代表湖人完成連霸。

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