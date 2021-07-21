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NBA／保羅破不了悲情魔咒 太陽主帥記者會哽咽不成聲

記者陳元廷／綜合外電報導
威廉斯（右）與保羅挺進生涯首次總冠軍賽，卻是遺憾收場。（歐新社）
威廉斯（右）與保羅挺進生涯首次總冠軍賽，卻是遺憾收場。（歐新社）

太陽主帥威廉斯（Monty Williams）本季跟執教生涯起點舊將重逢，與保羅（Chris Paul）一起同率領太陽挺進生涯首次總冠軍賽，可惜最終迎來是失望遺憾結局，威廉斯賽後記者會也難掩失落，當場淚崩，不過他最後仍展現風度親自去恭喜對手。

此外，保羅季後賽在裁判長佛斯特（Scott Foster）執法比賽中連敗紀錄延續，過去太陽曾在佛斯特執法比賽贏過球，但當時保羅正在隔離，這讓保羅季後賽在佛斯特執法比賽戰績來到2勝、16敗。

「我不會把打進總冠軍賽視為理所當然，要走到這一步真的很難，而且我是多麼期盼踏上這個舞台，我一時之間很難把情緒整理好，告訴你當下感受，但我當下情緒非常煎熬」，威廉斯話講到此，已經哽咽不成聲，也無法再進行下去記者會。

只是雖然前一刻才因輸球而感到情緒失落，威廉斯依然沒有忘記運動家精神，他結束記者會後走進公鹿休息室向對手道賀，與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）擁抱致意，並說：「你們值得這一切，我也要感謝你們給我們這個經驗，讓我們未來能變得更好。

太陽四連敗錯失總冠軍杯。（路透）
太陽四連敗錯失總冠軍杯。（路透）

威廉 季後賽 總冠軍賽

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