NBA／保羅破不了悲情魔咒 太陽主帥記者會哽咽不成聲

太陽主帥威廉 斯(Monty Williams)本季跟執教生涯起點舊將重逢,與保羅(Chris Paul)一起同率領太陽挺進生涯首次總冠軍賽 ,可惜最終迎來是失望遺憾結局,威廉斯賽後記者會也難掩失落,當場淚崩,不過他最後仍展現風度親自去恭喜對手。

Monty Williams is seriously one of the greatest human beings on this planet. pic.twitter.com/GgZ5JeOO2K