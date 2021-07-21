NBA／鵜鶘休賽季可能換血 傳控衛人選鎖定羅瑞

外傳鵜鶘對暴龍主控羅瑞有興趣。（路透）

上賽季表現不佳的鵜鶘在休賽季勢必力圖補強，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，鵜鶘可能不會在休賽季跟進鮑爾 （Lonzo Ball）的報價，這也代表鵜鶘將會尋找新的後場人選。

此外，根據《The Athletic》記者古勒利（William Guillory）及韋辛尼（Sam Vecenie）的報導，鵜鶘有意在休賽季將另一名後衛布萊德索（Eric Bledsoe）以及中鋒亞當斯 （Steven Adams）做為交易籌碼，與其他隊洽談交易。

若是交易成真，鵜鶘將會清出不少薪資空間，布萊德索及亞當斯為下賽季鵜鶘團隊薪資中第2及第3高的球員。這也代表鵜鶘將會再把陣容年輕化，除本來就有許多上場空間的英格倫（Brandon Ingram）及威廉 森（Zion Williamson）外，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）及海斯（Jaxson Hayes）都有可能獲得更多上場時間。

不過，若鵜鶘最終不留下鮑爾，且將布萊德索交易的話，團隊仍是需要一名主力控衛。因此傳出鵜鶘也對暴龍主控羅瑞（Kyle Lowry）有興趣的消息，據資深記者史坦（Marc Stein）報導，鵜鶘有意在休賽季追求將成為自由球員的羅瑞。

若是保羅（Chris Paul）最終不投身自由市場，羅瑞將會是許多球隊的目標人選。事實上早在交易大限前，就有許多球隊向暴龍詢問有關羅瑞的交易。根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，當時湖人、76人及熱火，都曾與暴龍談過有關羅瑞的交易，不過最終都是破局。如今羅瑞將投入自由市場，勢必會有更多球隊加入競爭行列。