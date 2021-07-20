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NBA／數據比肩賈霸、詹皇 字母哥：保持專注

體育新聞組／綜合報導
安戴托昆波（左）打出亮眼數據，帶領公鹿隊逆襲。（Getty Images）
安戴托昆波（左）打出亮眼數據，帶領公鹿隊逆襲。（Getty Images）

原本因膝傷被認為很可能要缺席NBA總冠軍賽的公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），沒想到展現驚人的恢復力，不僅及時在總冠軍賽前回歸，而且依然繳出全方位的數據表現，帶領公鹿逆勢出擊，取得3勝2敗聽牌優勢。

安戴托昆波在總冠軍賽前5場比賽中平均得到32.2分13籃板5.6助攻1.2阻攻1.4抄截，投籃命中率60.5%，場場至少拿到20分，更曾連續兩戰至少拿到40分。

據媒體統計，安戴托昆波成為史上第3位在總冠軍賽前5戰至少拿到150分、50籃板、25助攻的球員。

先前兩位分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和詹姆斯（LeBron James）。賈霸是在1974年達成，至於詹姆斯生涯共3度有此表現，出現在2015年、2017年和2020年。

另一項數據顯示，安戴托昆波在這5場比賽中一共在禁區拿到108分，命中率達到78%。

談到第6戰有望在主場封王，安戴托昆波表示：「我們必須保持專注，繼續努力打好比賽。我們要回家了，我們必須盡快恢復身體狀態，然後研究比賽影片，看看我們在哪些方面還能做得更好。」

「工作還沒有完成，我們必須認識到這一點。我們必須保持謙遜，保持專注。」

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