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NBA／字母哥32分0失誤 冠軍戰第5人

體育新聞組／綜合報導
字母哥（中）距生涯首座總冠軍只差一步。（美聯社）
字母哥（中）距生涯首座總冠軍只差一步。（美聯社）

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在NBA總冠軍賽關鍵第5戰再度繳出32分9籃板6助攻的表現，其中他在第四節獨拿12分，搭配米道頓（Khris Middleton）的9分和哈勒戴（Jrue Holiday）的關鍵攻守，幫助公鹿擋住太陽的反撲，取得3：2聽牌優勢

儘管美中不足的是，安戴托昆波此役11次罰球僅命中4球，包括第四節最後錯失多次罰球機會，也讓公鹿一度陷入險境之中。不過安戴托昆波在這場比賽沒有發生一次失誤。

根據「ESPN」數據統計顯示，安戴托昆波成為1977-78年個人失誤開始計算以來，總冠軍賽史上第5位單場至少拿到30分5籃板5助攻且沒有發生失誤的球員。

先前4人分別是2020年的詹姆斯（LeBron James）、2017年的杜蘭特（Kevin Durant）、1987年的強森（Dennis Johnson）、1987年的伯德（Larry Bird）。

公鹿贏球後，成為繼2006年邁阿密熱火之後，第一支輸了總冠軍賽前2戰後，拿下3連勝的球隊，熱火那次抱回總冠軍，而公鹿自1971年贏得隊史首冠後，這次距離隊史第2座總冠軍只差1勝。

安戴托昆波賽後也表示：「那記抄截實在太重要了，而且之後傳球也很棒，這也顯示他對我的充分信任。」公鹿此役更克服了首節一度多達16分落後，安戴托昆波強調球隊從未打算不放棄。

「我們保持冷靜，且持續戰鬥下去，這是NBA總冠軍賽，你得拚盡自己所能，我想這也是我們球隊今晚所做到的」，安戴托昆波也信心喊話說：「還要再拿1場勝利，還得再贏1場，必須要把好表現延續下去。」公鹿2連敗後3連勝聽牌後，將回到密爾瓦基迎接G6。

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