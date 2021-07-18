NBA／側翼3人組輔助保羅 太陽奪冠之鑰

在隊中主力球員都被緊盯且當疲累的情況下之，太陽側翼好手布里吉斯（右）、強森、克勞德等人有機會扮演贏球的關鍵角色。（美聯社）

說到本賽季太陽不可思議的旅程，季前賭盤開出太陽的奪冠賠率高達百倍以上，顯示即使有保羅（Chris Paul）的加盟，但當時一般預料，太陽的陣容深度、比賽經驗仍不足支持他們走到最後。如今，太陽全隊辦到了。

太陽小球陣容的優勢在於他們擁有均質側翼球員，並且可稱得上滿平均的3D球員，能夠在防守端有著不錯的移位範圍與換防意識，進攻端也具備外線埋伏的能耐。在沒有薩里奇（Dario Saric）後，首場打了16分鐘的克雷格（Torrey Craig）可望將獲得更多時間扛到大前鋒角色。

至於先發的布里吉斯（Mikal Bridges）或是強森（Cameron Johnson）就扮演更關鍵的角色，兩人除了作為外圍重要防線外，進攻端也需要他們的跑位與外線。以強森來說，他不只是等球射手或者純防守大鎖，他能夠在保羅觀察隊友走位之時適時的經由背擋跑出空切到籃底的機會，也能吸引防守注意力遊走到罰球線附近接獲傳球，再一個高低位合作送給艾頓轟炸籃框。他不占球權，自身進攻命中率又還算穩定，並且具有傳球視野與防守等多功能型的鋒線，正是公鹿最缺乏的板凳類型。

克勞德（Jae Crowder）在太陽的小球體系中，扮演著先發大前鋒的角色，在薩里奇無法上場遞補之後，顯得更加吃重。他也是身為兩隊唯一有過總冠軍賽 經驗的球員。

太陽想要締造屬於鳳凰城的榮耀歷史，側翼三人組布里吉斯、強森、克勞德一定得在布克（Devin Booker）與艾頓（Deandre Ayton）之外跳出來挹注戰力才行。（取材自UDN聯合新聞網）