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NBA／哈勒戴上演關鍵抄截 公鹿險勝太陽搶聽牌

記者蔡佳霖／綜合報導
公鹿隊哈勒戴(左)成功守住太陽隊布克。(Getty Images)
公鹿隊哈勒戴(左)成功守住太陽隊布克。(Getty Images)

NBA總冠軍賽關鍵第5戰，全場20投12中，攻下27分13助攻4籃板3抄截的哈勒戴（Jrue Holiday），又在最後關鍵時刻抄掉布克（Devin Booker）的球，守住球隊領先優勢。終場，公鹿在客場以123比119險勝太陽，2連敗後連贏3場，取得3比2聽牌優勢。

除了哈勒戴在攻守兩端的強勢發揮外，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿到32分9籃板6助攻，不過11罰僅4中；米道頓（Khris Middleton）則是貢獻29分7籃板5助攻，公鹿三劍客聯手發揮，合力拿到88分之多。

在密爾瓦基吞下2連敗的太陽，回到主場後首節就火力爆發，團隊繳出73.7%的投籃命中率，三分球6投5中，單節打出37比21的比分差，給了對手一記下馬威。

但公鹿很快就有所調整，在哈勒戴獨拿14分的帶動下，搭配波提斯（Bobby Portis）的9分，公鹿回敬超過7成的命中率，一連串的猛攻，一舉超前比分，反在半場打完取得64比61的領先。

米道頓第三節拿下11分，哈勒戴補上7分，安戴托昆波也進帳8分，公鹿多點開花，逐漸將比分差距擴大。三節打完，公鹿已經拉開10分差。

公鹿三劍客在第四節初合拿8分，幫助球隊達到本場比賽領先最多的14分，但太陽接連命中三分，打出一波13比5的攻勢，將比分一度追到6分差。米道頓三分打得手外加轟進三分球，但保羅（Chris Paul）和布克也先後命中重要三分球，追到117比120。

安戴托昆波接下來兩罰落空，保羅突破搶回兩分。但關鍵時刻，布克持球被哈勒戴抄掉，反讓安戴托昆波快攻灌籃得手。儘管安戴托昆波小帳加一沒把握，但公鹿搶到進攻籃板，米道頓兩罰一中，領先4分。太陽剩下9.8秒連續搶投三分失手，讓公鹿搶下重要一勝。

布克整場比賽33投17中，飆出40分4籃板3助攻，連續兩場比賽至少都拿到40分，然而他卻在最後關頭出現要命失誤，成了飆分秀之餘最大遺憾。

保羅15投9中拿到21分11助攻，艾頓（Deandre Ayton）20分10籃板2阻攻，布里吉斯（Mikal Bridges）13分4籃板2抄截，克勞德（Jae Crowder）10分5籃板3助攻2抄截。

第6戰將在7月20日進行，公鹿將回到密爾瓦基尋求封王。

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1張圖／NBA總冠軍戰 公鹿123：119射日 3勝聽牌

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