NBA／下季度MVP賠率 唐西奇、杜蘭特並列居首

美國運彩網站已經搶先公布了下季年度MVP的賠率，杜蘭特賠率1賠4，與唐西奇並列第一。（Getty Images）

2020-21年賽季已經逐漸逼近尾聲，雖然離下個賽季開打時間為時尚早，但美國 運彩網站已經搶先公布了下季年度MVP的賠率，其中唐西奇（Luka Doncic）和杜蘭特（Kevin Durant）並列領先，兩人皆是1賠4。

排名唐西奇和杜蘭特之後分別是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo，1賠7）、柯瑞 （Stephen Curry，1賠8）和安比德（Joel Embiid，1賠8）、詹姆斯（LeBron James，1賠9）、里拉德（Damian Lillard，1賠10）。

新科年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）僅排在上述7人之後，賠率是1賠12；後面依序為楊恩（Trae Young，1賠14）、布克（Devin Booker，1賠20）、哈登（James Harden，1賠20）、泰托姆（Jayson Tatum，1賠25）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook，1賠25）、戴維斯（Anthony Davis，1賠28）。

在這幾位熱門人選中，約柯奇、安戴托昆波、哈登、柯瑞、杜蘭特、詹姆斯聯手包辦了最近10年內9次年度MVP。

值得一提的是，約柯奇在今年賽季之前的年度MVP預測賠率中，僅名列第11名，賠率是1賠25。