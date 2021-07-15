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NBA超級印鈔機 詹姆斯球衣賣翻 字母哥緊追

中央社／紐約14日綜合報導
詹姆斯手握4枚冠軍戒指，人氣無敵。(歐新社)
詹姆斯手握4枚冠軍戒指，人氣無敵。(歐新社)

NBA與球員工會今天公布的數據顯示，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和太陽的商品銷售量有所成長，但賣得最好的還是詹姆斯（LeBron James）和湖人的周邊商品。

NBA和美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）公布，手握4枚冠軍戒指的詹姆斯，他的球衣和洛杉磯湖人的相關商品，仍是目前最火熱的超級印鈔機。

球衣銷售量僅次於詹姆斯的是安戴托昆波，這次排名第2追平自己的紀錄，而在去年12月開打且因疫情而縮短的上半季，安戴托昆波的球衣銷售量排名第5，等於上升了3個名次。

球衣銷售量排行的前10名中，有3人是布魯克林籃網的球員，包括排名第3的杜蘭特（Kevin Durant）、第8的厄文（Kyrie Irving）、第9的哈登（James Harden）。哈登僅以些微差距，排在波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard）之前。

達拉斯獨行俠的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic），在球衣銷量排行榜位居第4，排名在後的依序是波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、鳳凰城太陽的布克（Devin Booker）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）。

安戴托昆波球衣銷售量僅次於詹姆斯。（路透）
安戴托昆波球衣銷售量僅次於詹姆斯。（路透）

幫助太陽打進總冠軍賽的布克，在球衣銷售榜上的排名上升12個位置，這次排在第6名。

這也拉抬了太陽商品的整體銷售量，讓他們在銷售排行榜從第19名上升到第3名，僅落後給湖人和籃網，且略優於公鹿。

球衣銷售量第11名的，是亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）的球衣，這是他生涯至今，球衣賣得最好的一次。

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