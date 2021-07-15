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NBA／米道頓攜字母哥一攻一守 公鹿逆轉太陽扳平戰局

記者陳元廷／綜合報導
米道頓（左）與「字母哥」合作無間。(Getty Images)
米道頓（左）與「字母哥」合作無間。(Getty Images)

公鹿第三戰回到主場彷彿脫胎換骨，以大比分差距痛宰太陽，14日再在密爾瓦基鄉親父老前，演出精采逆轉勝，米道頓（Khris Middleton）與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一攻一守，率隊以109：103勝出，系列賽追成2勝2負平手局面。

布克（Devin Booker）前場陷入嚴重低潮，全場只拿10分且第4節枯坐板凳，他此役徹底爆發一掃頹勢，前3節幾乎都是其個人秀，獨攬38分且包括第3節猛灌18分，只是戰局在末節出現改變，因為布克吞下第5次犯規，必須下場休息。

雖然少了布克，公鹿還是沒辦法一舉壓過太陽，纏鬥到後段都還居落後，布克回到場上後，3分41秒時阻止哈勒戴（Jrue Holiday）快攻上籃，眼看有下手犯規動作，但裁判並未響哨，讓他逃過畢業離場命運，而安戴托昆波跟進補籃得手，仍收2分。

接著比賽就進入安戴托昆波與米道頓接管攻守兩端的戲碼，前者接連封下保羅（Chris Paul）與艾頓（Deandre Ayton）出手，還有最後干擾布克上籃成功，後者則連拿10分，率公鹿後來居上逆轉，此外保羅倒數32.1秒發生離譜失誤，也異常致命。

數據上，米道頓狂飆40分，安戴托昆波則有26分、14籃板與8助攻的全能演出，康納頓（Pat Connaughton）添11分、9籃板；太陽部份，布克豪取42分，保羅繳10分、7助攻，但發生多達5次失誤，雙方決定誰聽牌的第五戰將17日舉行。

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