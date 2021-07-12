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NBA／太陽板凳暴徒殺出 強森「飛起來」暴扣技驚四座

記者黃耿誼／綜合報導

太陽今天11日在客場以100：120不敵公鹿，無法在客場搶先取得聽牌優勢。本場比賽太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）早早陷入犯規麻煩，也使板凳的強森（Cameron Johnson）獲得較多上場時間，本場比賽他也沒讓教練失望，攻下個人本季季後賽最高的14分，還演出一次精采暴扣。不過太陽全隊外線手感低迷，即使強森板凳殺出，仍無法扭轉頹勢。

賽後，強森先談到了艾頓的犯規麻煩所帶來的困擾：「這對我們來說影響很大，因為他們不斷的攻擊禁區。而且他們體型比較大，也在這場比賽著重於身體素質的對抗。艾頓在油漆區裡的表現總是很好，不論是籃板方面或是身體的對抗，他都能做好，也因此很難讓他陷入犯規麻煩。」

太陽隊強森進攻。（Getty Images）
太陽隊強森進攻。（Getty Images）

在比賽進行一半時，強森曾一度倒在地上，賽後他則是親自說明：「我在投籃時，腹部抽筋了，這也是我倒在地上的原因。如果你曾腹部抽筋過，你就會知道這會讓你難以動身。所以我沒有事，我只是需要一點時間緩和一下，我就可以爬起來了。」

賽後強森也談到那球精彩的暴扣：「當時康納頓（Pat Connaughton）在後場跳起來干擾保羅（Chris Paul），這也讓我與下一名防守者之間有不少空檔。這可能是我有最多時間可以思考接下來要做什麼的一次，而我也想把握住機會。我發現禁區沒人，直到塔克（PJ Tucker）跑到籃下，當下我就只盼別被改判。」

來源：聯合影音網

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