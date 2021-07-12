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NBA／52年前命運交錯？公鹿擲幣勝太陽 選走賈霸奔首冠

記者陳元廷／綜合報導
美國男籃總監柯蘭吉洛（舉手者）曾是太陽總管。 （歐新社）
美國男籃總監柯蘭吉洛（舉手者）曾是太陽總管。 （歐新社）

公鹿與太陽在今年總冠軍賽碰頭，前者要尋求1971年來首冠，而後者則是要拚1968年建隊以來第1座金杯，事實上雙方歷史淵源有著奇妙緣份，不只都在1968年同時擴編加入NBA，1969年選秀會上擲硬幣決定狀元籤獎落誰家，更讓公鹿與太陽命運交錯。

當時狀元籤誰屬是由東西區戰績最差的隊伍擲硬幣決定，而預約1969年狀元的是來自UCLA大學的超級中鋒阿辛道（Lew Alcindor），也就是日後因伊斯蘭信仰改名的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），太陽當時總管是目前仍以美國男籃總監身分活躍籃壇的柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）。

柯蘭吉洛回憶：「我想要球迷一起參與這個決定，不管是輸還是贏，所以我們辦投票決定究竟應該選擇人頭還是字，結果是51.2%說該選人頭。」而時任NBA總裁的甘迺迪（Walter Kennedy）也同意，只要公鹿答應，太陽可以先選擇要挑人頭還是字。

而當最後結果是字，也就代表公鹿贏得了選擇賈霸的權利，柯蘭吉洛嘆道：「我時常說，就是擲硬幣如此一個簡單不過的動作，就這樣決定兩支球隊歷史走向，我跟球隊都為這次失利感到深深挫折。」賈霸最終不負期望，僅2年後就在1971年率公鹿奪冠。

這枚堪稱NBA史上最具意義的硬幣如今究竟流落何方？它並未列入籃球名人堂收藏，柯蘭吉洛日前接受密爾瓦基哨兵報訪問也坦承不知其去向，「這念頭還真沒出現在我心頭過，但經你這麼一提，這枚硬幣確實該被好好保存，這是非常重要歷史。」

所幸密爾瓦基哨兵報努力查證，甘迺迪孫子巴柏（Bob）證實，硬幣就在家中書桌抽屜，「爺爺他留下了很多東西，可惜都沒有特別標示分類，大家也沒特別留意，雖然我當然知道這故事」，而這枚硬幣就被擺在甘迺迪所藏的1971年公鹿冠軍戒旁。

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