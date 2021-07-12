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NBA／字母哥狂轟41分 公鹿主場擊敗太陽 追回一勝

記者蔡佳霖／綜合報導
公鹿團隊掌控住制空權，整場比賽幾乎壓制住對手。（Getty Images）
公鹿團隊掌控住制空權，整場比賽幾乎壓制住對手。（Getty Images）

總冠軍賽前兩戰強取62分的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），11日回到主場再度爆發，全場23投14中包括17罰13中，狂攻41分13籃板6助攻，加上哈勒戴（Jrue Holiday）外線回溫，得到21分9助攻5籃板，上半場領先的公鹿，在第三節一度被拉近後又重新拉開比分，最終在主場以120：100力壓太陽，系列賽扳成1勝2負。

今年季後賽主場戰績出色的公鹿，第三戰回到自家堅守前一戰的防守策略，加上本身持續強攻禁區，且太陽外線命中率低迷，第二節打出35：17的攻勢，使得半場打完握有60：45領先優勢。安戴托昆波和米道頓（Khris Middleton）聯手得到33分，前一場幾乎無用武之地的波提斯（Bobby Portis）則有9分6籃板的貢獻。

儘管大幅落後，但太陽第三節初展開反擊，在布克（Devin Booker）和強森（Cameron Johnson）的帶動下，殺出一波18：9的猛烈攻勢，一口氣將差距縮小到6分；系列賽進攻狀態欠佳的哈勒戴此時甦醒，接下來轟進4記三分球，搭配安戴托昆波單節又豪取16分，公鹿捏熄太陽反撲氣勢，反而將領先優勢擴大到22分差。

安戴托昆波回到主場再度爆發，全場23投14中包括17罰13中，狂攻41分13籃板...
安戴托昆波回到主場再度爆發，全場23投14中包括17罰13中，狂攻41分13籃板6助攻。（路透）

即便有了安全的領先差距，但安戴托昆波第四節仍持續搶攻，洛培茲（Brook Lopez）和米道頓也貢獻三分外線，公鹿維持大比分領先，也讓比賽提前分出勝負。

除了安戴托昆波和哈勒戴的強勢表現外，米道頓拿下18分7籃板6助攻，洛培茲和波提斯各得到11分，康納頓（Pat Connaughton）8分4助攻3籃板。

公鹿團隊命中率47.8%，雖然不如太陽，三分球36投14中，罰球也有26罰20中，加上掌控住制空權，整場比賽幾乎壓制住對手。

保羅（Chris Paul）拿到19分9助攻，但也出現4次失誤，艾頓（Deandre Ayton）18分9籃板，克勞德（Jae Crowder）18分6籃板，強森14分。布克此戰嚴重熄火，14投僅3中，得到10分6籃板2助攻，這也是他今年季後賽單場得分新低。

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