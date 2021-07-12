籃球／杜蘭特接棒小布 奧運男籃新王牌

杜蘭特將成為今年出征東京奧運的美國隊頭號王牌。（歐新社）

美國 隊在歷經2004年兵敗雅典奧運後，2008年奧運特別徵召了布萊恩（Kobe Bryant），期盼透過他在攻守兩端的強烈企圖心和求勝意志力，讓美國隊脫胎換骨，展現世界籃壇霸主的氣魄。而布萊恩先後在2008年2012年幫助美國隊奪下金牌，從而開啟美國隊奧運3連霸和連勝之路。

曾經在倫敦 奧運與布萊恩攜手奪下金牌的杜蘭特（Kevin Durant），毫無疑問將成為今年出征東京奧運 的美國隊頭號王牌，他在接受採訪時表示，要讓美國隊打出能量和激情，藉此向這位偉大球星致敬。

「布萊恩是我們每個人在童年時期就崇敬且意圖效仿的人，我們都是看著他打球長大的。即便是他還在世的時候，他的DNA早已深植在我們的身上。他教導我們何謂比賽意義，以及職業精神。」

杜蘭特說：「雖然他已經離開我們，但我們希望能在比賽中的每一個回合打出激情和能量，藉此來向他致敬。」

杜蘭特在2016年里約奧運上帶領美國隊完成奧運金牌3連霸，如今他再度披上國家隊戰袍，期盼能夠帶領這批國際賽經驗較欠缺的全新美國隊擺脫兵敗2019年世界杯的陰霾，重新登上世界頂峰。

本屆美國隊總教練波波維奇（ Gregg Popovich）就表示：「防守才是關鍵。」

波波維奇透露：「每個人都必須了解，如果我們沒有防守就不會贏球，其他奧運參賽隊伍的戰術執行都相當有效率，我們要贏唯有在防守上下功夫一途。」他也表示，陣中已經有充足的得分手，但防守能做到哪一步，這會是贏球的關鍵。