NBA／拼字賽奪冠天才少女 曾登柯瑞球鞋廣告大秀運球

14歲的賽拉‧艾方賈德（Zaila Avant-garde）日前勇奪全美拼字比賽冠軍，她是該項賽事創立96年以來首位奪冠的非裔美國人，不僅如此這位女孩還是位籃球好手，保有數項相關的金式世界紀錄，過去也曾和柯瑞 （Stephen Curry）共同拍過球鞋廣告。

艾方賈德日前勇奪全美拼字比賽冠軍。（Getty Images）

柯瑞的第五代球鞋就請艾方賈德展現運球絕活，事實上她的技巧也是真有金式世界紀錄認證背書，此外她也提到到WNBA 打球跟在NBA當教練是自己未來夢想，這次雅凡嘉德在拼字比賽奪冠也抱走獎金5萬美元，柯瑞也在推特 獻上祝福。

柯瑞轉貼雅凡嘉德奪冠報導表示：「繼續改變比賽吧。」而詹姆斯（LeBron James）也在推特標記雅凡嘉德並指出：「恭喜妳，冠軍」。艾方賈德目前保有三項運球相關的金式世界紀錄，美聯社報導也提到她拼字比賽冠軍成就未來有可能只是輝煌籃球生涯的註腳。

來源：Under Armour