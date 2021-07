NBA／賈霸「回心轉意」挺公鹿：靠意志打敗太陽

名人堂球星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)曾率公鹿在1971年奪冠,沒想到他今年季後賽 期間竟意外「倒戈」,預測公鹿度不過籃網這一關,還直言杜蘭特(Kevin Durant)根本無法被阻擋,如今老東家挺進總冠軍賽 終於讓這位傳奇回心轉意。

賈霸在推特就寫道:「上個月很遺憾是我預測老東家公鹿不會打進總冠軍賽,過往歷史還有數據似乎都對他們不利,但我熱愛體育一點就是有時這都不算數,因為居下風者能靠意念跟鬥志扭轉局面,我很開心公鹿闖進總冠軍賽,也希望他們打敗太陽。」

事實上,賈霸過去對公鹿後輩特別是「字母 哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)可說非常賞識,他甚至親自提筆替小老弟撰寫《時代雜誌》撰寫100大人物入選介紹,其中提到:「他是貨真價實的體育英雄,讓我們血肉因期待見證他的偉大而震撼不已。」

Fear the Deer @Bucks good luck in Game 2 - I’ll be watching & cheering you on ! pic.twitter.com/1G2ArVgeoZ