NBA／賈霸「回心轉意」挺公鹿：靠意志打敗太陽

賈霸回心轉意力挺老東家公鹿奪冠。(歐新社)

名人堂球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）曾率公鹿在1971年奪冠，沒想到他今年季後賽 期間竟意外「倒戈」，預測公鹿度不過籃網這一關，還直言杜蘭特（Kevin Durant）根本無法被阻擋，如今老東家挺進總冠軍賽 終於讓這位傳奇回心轉意。

賈霸在推特就寫道：「上個月很遺憾是我預測老東家公鹿不會打進總冠軍賽，過往歷史還有數據似乎都對他們不利，但我熱愛體育一點就是有時這都不算數，因為居下風者能靠意念跟鬥志扭轉局面，我很開心公鹿闖進總冠軍賽，也希望他們打敗太陽。」

事實上，賈霸過去對公鹿後輩特別是「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）可說非常賞識，他甚至親自提筆替小老弟撰寫《時代雜誌》撰寫100大人物入選介紹，其中提到：「他是貨真價實的體育英雄，讓我們血肉因期待見證他的偉大而震撼不已。」