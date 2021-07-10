NBA／布里吉斯攻防發揮出色 隊友齊讚：他是贏家

布里吉斯系列賽第二戰攻防發揮出色。 （Getty Images）

太陽在8日以118：108打敗公鹿，在主場拿下二連勝，總冠軍系列賽取得2比0領先。本場比賽公鹿的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下42分，不過太陽先發5人都得分上雙，布克（Devin Booker）攻下全隊最高的31分，保羅（Chris Paul）23分8助攻。布里吉斯（Mikal Bridges）則是攻下個人季後賽 新高的27分，一甩上個系列賽表現不穩的陰霾。

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保羅賽後稱讚布里吉斯：「他就是個贏家，當我們贏得西區冠軍賽時，我看向他且我想到他還在維拉諾瓦大學時。我記得他當時拿下冠軍，他就是個贏家，他願意去做任何你需要他做的事，不論進攻或防守，很開心他可以這樣打球。」

布克也道出隊友的辛苦：「他不僅僅只是一個3D球員，他替大家承擔很多不同的壓力。最令人印象深刻的是，他總是防守對方最有主宰能力的得分者。防守米道頓（Khris Middleton）並不是一件簡單的事，而那是他每晚要面對的對位，他必須付出很多心力。所以，他有機會可以成功，保有專注完成每次防守，為大家分擔很多壓力，也讓我們每個人更輕鬆一點。」

「人們總是會在他身上貼上3D球員的標籤，但我早就告訴過你們，他遠遠不只是如此，」布克打趣地說，「我想他還從我身上偷走了中距離跳投能力。」

太陽在本場比賽結束後，將會在兩天的休息後，10日到客場進行第3戰。