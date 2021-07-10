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NBA／教頭布朗獲終生成就獎 唯一擁NCAA、NBA總冠軍

體育新聞組／綜合報導
傳奇教頭布朗獲教練公會終生成就獎。（美聯社）
傳奇教頭布朗獲教練公會終生成就獎。（美聯社）

「教練們都在談論自己的『教練樹』，而我擁有一片森林。」

NBA教練公會頒發戴利（Chuck Daly）終生成就獎，今年由傳奇教頭布朗（Larry Brown）獲獎。在談到這個獎項時，布朗如此說道。

布朗是史上唯一一位同時獲得NCAA全國冠軍及NBA冠軍的教練。他曾在1988年帶領堪薩斯大學拿下全國冠軍，且在2004年帶領活塞拿下NBA總冠軍。

「我很佩服戴利，我想很多和他對局過的教練都不僅是佩服他的執教能力，而是欽佩他帶領自己的方式。我認為他讓教練這個職業變得更特別，因為他就是這麼棒的人。」布朗得獎後稱讚了傳奇教頭戴利。

之後布朗也感謝一路上的球員及教練們：「除非你身邊有非常特別的人，否則你不會贏得這個獎。我很有幸可以被最棒的教練指導，也很有幸可以執教最棒的球員。曾有許多不可思議的人在我身邊，讓我做我喜愛的事。我總告訴我身旁的人，我人生中沒有一天是在工作的，只是在當個教練，我覺得我很幸運。這是無比的殊榮，就和我過去曾獲得過的獎一樣棒。」

布朗生涯相當輝煌曾執教過14支球隊，包含3支大學球隊，10支ABA及NBA球隊，以及他曾在2018年前往義大利短暫執教。高齡80歲的布朗在NBA執教獲得1098勝，排名史上第8多，且是NBA史上9位超過千勝的教練之一。此外，他帶出來的教練也都從他身邊學習到很多，且都各自發展出一片天。

像是曾在2012年帶領肯塔基大學拿下冠軍的NCAA名教頭卡里帕利（John Calipari），或是曾帶領堪薩斯大學創NCAA Big-12聯盟14連勝紀錄的塞爾夫（Bill Self），NBA史上例行賽加季後賽勝場數最多的總教練波波維奇（Gregg Popovich），及前鵜鶘總教練簡崔（Alvin Gentry）等，都曾是布朗身旁的助教。

近期布朗也將重返球場，哈德威（Penny Hardaway）現為曼菲斯大學的總教練，他也力邀布朗成為他的助理教練，而布朗也接受邀請，將一同帶領這群年輕球員。

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