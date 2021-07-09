NBA／公鹿2連敗能逆轉總冠軍？史上只有這4隊

安戴托昆波表示會找出贏球的方法。（美聯社）

鳳凰城太陽在主場勢如破竹取得系列賽2連勝，且兩場比賽勝分均超過兩位數，距離隊史第一座總冠軍僅剩兩步之遙。

對公鹿來說，此時此刻也陷入難以挽回的困境之中，特別是球隊第2戰有所調整變陣的情況下，搭配「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂飆42分的強勢表現，但在擋不住太陽猛烈攻勢之餘，球隊或許心理層面的衝擊將更為強烈。

就歷史數據來說，公鹿也是處於極度的劣勢之中。根據統計，在總冠軍賽 史上僅有4支球隊能夠在0：2落後情況下逆轉奪冠，分別是2016年的騎士、2006年的熱火、1977年的拓荒者、以及1969年的塞爾蒂克。

這裡面值得一提的莫過於2016年的騎士，不僅是在0：2情況下扭轉局面，之後更在1比3劣勢下演出史無前例的大逆轉，讓73勝勇士 留下無限遺憾。

賽後談到球隊客場2連敗，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表示：「我們過去也曾經歷過這種局面，我們必須要打出侵略性。我們會找出贏球的方法。」

公鹿在今年東區第二輪面對籃網時也是一開始陷入0比2落後，但他們最終在對手嚴重傷兵影響下仍是把比賽逼進搶7大戰，最後在延長後勝出，從而挺進到東區冠軍賽。