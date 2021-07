NBA／柯瑞新秀球員卡 1張590萬元 打破詹姆斯天價紀錄

勇士後衛柯瑞 (Stephen Curry)無疑是現今NBA 最受歡迎的球員之一,且也幾乎已鎖定名人堂位置。同時兼具人氣與實力的柯瑞,他的球員卡也隨之價水漲船高。

日前,球員卡投資 公司Alt投資,以590萬美元買下了柯瑞的新秀球員卡,創下史上球員卡最高價交易的紀錄。原紀錄也是由Alt投資所保持,他們當時以520萬美元買下詹姆斯(LeBron James)的球員卡。

這張價值不斐的柯瑞球員卡,是世上獨一無二的,除了有柯瑞的親筆簽名外,卡上還有柯瑞球衣上的NBA標誌。這張卡不僅是柯瑞的新秀卡,同時這張卡本身就屬於高價的國寶系列,多樣稀有因素也成為這張卡可以創下天價的原因。

Alt投資的阿維達爾(Leore Avidar)就說道:「柯瑞是具世代意義的球員,我們的數據顯示柯瑞的球員卡自年初至今已上漲了35%,與標準普爾指數相比,可以看出巨大的投資報酬率。」

The highest price ever paid for a trading card 💰



Alt, an alternative asset platform, has purchased a majority of this 1/1 2009 Steph Curry Rookie Logoman.



The price? $5.9 million. pic.twitter.com/Ztn94misCl