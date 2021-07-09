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NBA／柯瑞新秀球員卡 1張590萬元 打破詹姆斯天價紀錄

記者黃耿誼／綜合外電報導
勇士後衛柯瑞。（路透）
勇士後衛柯瑞。（路透）

勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）無疑是現今NBA最受歡迎的球員之一，且也幾乎已鎖定名人堂位置。同時兼具人氣與實力的柯瑞，他的球員卡也隨之價水漲船高。

日前，球員卡投資公司Alt投資，以590萬美元買下了柯瑞的新秀球員卡，創下史上球員卡最高價交易的紀錄。原紀錄也是由Alt投資所保持，他們當時以520萬美元買下詹姆斯（LeBron James）的球員卡。

這張價值不斐的柯瑞球員卡，是世上獨一無二的，除了有柯瑞的親筆簽名外，卡上還有柯瑞球衣上的NBA標誌。這張卡不僅是柯瑞的新秀卡，同時這張卡本身就屬於高價的國寶系列，多樣稀有因素也成為這張卡可以創下天價的原因。

Alt投資的阿維達爾（Leore Avidar）就說道：「柯瑞是具世代意義的球員，我們的數據顯示柯瑞的球員卡自年初至今已上漲了35%，與標準普爾指數相比，可以看出巨大的投資報酬率。」

柯瑞 投資 NBA

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