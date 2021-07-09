我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

海地總統遇刺案 11嫌闖入台灣駐海地使館 全數被捕

NBA／字母哥飆42分無用 太陽三分彈轟垮公鹿 奪2連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
安戴托昆波飆出42分12籃板4助攻3阻攻，卻沒帶領公鹿打出勝利。（路透）
安戴托昆波飆出42分12籃板4助攻3阻攻，卻沒帶領公鹿打出勝利。（路透）

NBA總冠軍賽第二戰8日在太陽主場舉行，儘管公鹿開賽後強攻禁區取得領先優勢，但太陽隨後重新調整腳步，發揮外線火力優勢，全場轟進20記三分球，在上半場超前比分後就未再落後公鹿，下半場更一度拉開15分差。太陽在雙衛的帶領下，先發五人得分均超過雙位數，並在第四節擋住公鹿的反撲，最終以118：108拿下勝利，系列賽取得主場2連勝。

布克（Devin Booker）25投12中包括砍進7記三分球，攻下31分6助攻5籃板，保羅（Chris Paul）19投10中，補上20分7助攻，兩人連續兩場比賽都合拿超過50分。

布克（左）與保羅連續兩場比賽都合拿超過50分。（美聯社）
布克（左）與保羅連續兩場比賽都合拿超過50分。（美聯社）

布里吉斯（Mikal Bridges）15投8中拿到27分7籃板，艾頓（Deandre Ayton）繳出10分11籃板4助攻3抄截2阻攻的全方位數據；克勞德（Jae Crowder）擺脫首戰低迷投籃狀態，此戰投進3記三分球，得到11分10籃板3助攻。

公鹿首節在禁區得分取得20：0的絕對優勢，一度取得9分領先，然而太陽靠著單節8顆三分球的火力，還是緊咬住比分；第二節公鹿命中率急速下滑，跌到僅有24.0%，反觀太陽重新找回感覺，以超過5成命中率多點開花，上半場結束反而取得56：45的領先優勢。

字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第三節試圖力挽狂瀾，單節豪取20分，雖然一度幫助公鹿追到5分差，但依然防不住太陽的凌厲攻勢，布克和保羅這一節聯手得到22分，太陽仍帶著10分差距進入決勝期。

太陽火力沒有停歇，布里吉斯單節得到10分，布克補上9分，太陽在這一節投籃命中率5成，三分球更是7投4中；縱使公鹿積極搶攻，還是難以縮小差距，只能黯然吞下連敗。

安戴托昆波22投15中包括18罰11中，奮力飆出42分12籃板4助攻3阻攻；然而米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）卻是手感低迷，兩人合計37投僅12中，成了球隊進攻難以延續的關鍵。

哈勒戴17分7助攻5籃板，米道頓得到11分8助攻6籃板；康納頓（Pat Connaughton）14分7籃板；洛培茲（Brook Lopez）8分9籃板2抄截2阻攻。在太陽雙衛頻頻打點的情況下，波提斯（Bobby Portis）幾乎無用武之地，全場僅打了不到5分鐘。

字母 總冠軍賽

上一則

1張圖／NBA總冠軍戰 太陽118：108獵公鹿 2勝領先

下一則

場邊人語／猶他地緣 球迷心願

延伸閱讀

NBA／冠軍賽首秀32分 保羅比肩喬丹

NBA／冠軍賽首秀32分 保羅比肩喬丹
NBA／公鹿射手米道頓 兒時練投密技曝光

NBA／公鹿射手米道頓 兒時練投密技曝光
NBA／保羅拚養傷 字母哥列每日觀察

NBA／保羅拚養傷 字母哥列每日觀察
NBA／米道頓、哈勒戴聯手捕鷹 公鹿睽違47年闖總冠軍賽

NBA／米道頓、哈勒戴聯手捕鷹 公鹿睽違47年闖總冠軍賽

熱門新聞

奧運金牌得主遺孀「取精」做試管嬰兒手術。（取材自Instagram ／@ellidy_）

滑雪名將意外身亡 29歲遺孀黃金時間「取精」懷試管嬰

2021-07-01 22:45

歐洲杯／延長賽12碼罰球 英格蘭力擒丹麥 闖進冠軍戰

2021-07-07 18:44
皮本日前在「GQ」訪談引發巨大爭議，他不但轟「禪師」傑克森種族歧視，還批喬丹自私，連巴克利（圖）都遭殃，巴克利也出面作回應。（影片截圖）

對皮本轟喬丹、禪師失望 巴克利：沒人在乎這些往事啦

2021-07-05 08:59
江宏傑（左）與福原愛訴請離婚，今判決結果出爐。(取材自臉書)

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

2021-07-08 06:10

歐洲杯／義大利PK大戰氣走西班牙 挺進冠軍賽

2021-07-06 18:49
NBA總冠軍戰太陽再次成功保護主場，以118：108擊敗公鹿，2勝領先。（路透）

1張圖／NBA總冠軍戰 太陽118：108獵公鹿 2勝領先

2021-07-08 23:33

超人氣

更多 >
好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李

好囂張…華女闖亞市空豪宅免費住 被發現還討行李
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤