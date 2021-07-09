NBA／字母哥飆42分無用 太陽三分彈轟垮公鹿 奪2連勝

安戴托昆波飆出42分12籃板4助攻3阻攻，卻沒帶領公鹿打出勝利。（路透）

NBA總冠軍賽 第二戰8日在太陽主場舉行，儘管公鹿開賽後強攻禁區取得領先優勢，但太陽隨後重新調整腳步，發揮外線火力優勢，全場轟進20記三分球，在上半場超前比分後就未再落後公鹿，下半場更一度拉開15分差。太陽在雙衛的帶領下，先發五人得分均超過雙位數，並在第四節擋住公鹿的反撲，最終以118：108拿下勝利，系列賽取得主場2連勝。

布克（Devin Booker）25投12中包括砍進7記三分球，攻下31分6助攻5籃板，保羅（Chris Paul）19投10中，補上20分7助攻，兩人連續兩場比賽都合拿超過50分。

布克（左）與保羅連續兩場比賽都合拿超過50分。（美聯社）

布里吉斯（Mikal Bridges）15投8中拿到27分7籃板，艾頓（Deandre Ayton）繳出10分11籃板4助攻3抄截2阻攻的全方位數據；克勞德（Jae Crowder）擺脫首戰低迷投籃狀態，此戰投進3記三分球，得到11分10籃板3助攻。

公鹿首節在禁區得分取得20：0的絕對優勢，一度取得9分領先，然而太陽靠著單節8顆三分球的火力，還是緊咬住比分；第二節公鹿命中率急速下滑，跌到僅有24.0%，反觀太陽重新找回感覺，以超過5成命中率多點開花，上半場結束反而取得56：45的領先優勢。

「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第三節試圖力挽狂瀾，單節豪取20分，雖然一度幫助公鹿追到5分差，但依然防不住太陽的凌厲攻勢，布克和保羅這一節聯手得到22分，太陽仍帶著10分差距進入決勝期。

太陽火力沒有停歇，布里吉斯單節得到10分，布克補上9分，太陽在這一節投籃命中率5成，三分球更是7投4中；縱使公鹿積極搶攻，還是難以縮小差距，只能黯然吞下連敗。

安戴托昆波22投15中包括18罰11中，奮力飆出42分12籃板4助攻3阻攻；然而米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）卻是手感低迷，兩人合計37投僅12中，成了球隊進攻難以延續的關鍵。

哈勒戴17分7助攻5籃板，米道頓得到11分8助攻6籃板；康納頓（Pat Connaughton）14分7籃板；洛培茲（Brook Lopez）8分9籃板2抄截2阻攻。在太陽雙衛頻頻打點的情況下，波提斯（Bobby Portis）幾乎無用武之地，全場僅打了不到5分鐘。