NBA／好友呼麻被捕 哈登也被巴黎警察搜身

哈登。（歐新社）

布魯克林籃網隊球星哈登（James Harden）8日在巴黎遭警方路邊攔查，但隨後獲釋，未遭拘留。

社群媒體 上出現一則短影音，哈登在被警方搜身時表示「我不知道為何查我」，饒舌歌手貝比（Lil Baby）被警方拘留。

BREAKING: James Harden & Lil Baby were stopped & frisked in Paris. Lil Baby was arrested for transporting narcotics pic.twitter.com/zVyhl7mlb0 — Highlight Hoops 24/7 (@HLHoops247) July 8, 2021

哈登與貝比和肯伊威斯特（Kanye West）這幾天在巴黎出席時裝周活動。《ESPN》報導指出，哈登在8日事件中沒有被逮捕或拘留。

當地報紙《Le Parisien》報導，8日下午，警方因聞到大麻 味而攔下一輛汽車 。警方表示，貝比和另外兩人坐在車裡，但哈登不在其中。報導指出，警方宣稱在車內發現20克大麻，並逮捕了貝比和車內另外兩人，但其身份並未公開。

逮捕發生時，哈登顯然在附近並與他的朋友交談。當地媒體報導，在3人被捕後，他自由離開。