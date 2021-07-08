NBA／好友呼麻被捕 哈登也被巴黎警察搜身
布魯克林籃網隊球星哈登（James Harden）8日在巴黎遭警方路邊攔查，但隨後獲釋，未遭拘留。
社群媒體上出現一則短影音，哈登在被警方搜身時表示「我不知道為何查我」，饒舌歌手貝比（Lil Baby）被警方拘留。
BREAKING: James Harden & Lil Baby were stopped & frisked in Paris. Lil Baby was arrested for transporting narcotics pic.twitter.com/zVyhl7mlb0— Highlight Hoops 24/7 (@HLHoops247) July 8, 2021
哈登與貝比和肯伊威斯特（Kanye West）這幾天在巴黎出席時裝周活動。《ESPN》報導指出，哈登在8日事件中沒有被逮捕或拘留。
當地報紙《Le Parisien》報導，8日下午，警方因聞到大麻味而攔下一輛汽車。警方表示，貝比和另外兩人坐在車裡，但哈登不在其中。報導指出，警方宣稱在車內發現20克大麻，並逮捕了貝比和車內另外兩人，但其身份並未公開。
逮捕發生時，哈登顯然在附近並與他的朋友交談。當地媒體報導，在3人被捕後，他自由離開。
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