NBA／好友呼麻被捕 哈登也被巴黎警察搜身

布魯克林籃網隊球星哈登(James Harden)8日在巴黎遭警方路邊攔查,但隨後獲釋,未遭拘留。

社群媒體 上出現一則短影音,哈登在被警方搜身時表示「我不知道為何查我」,饒舌歌手貝比(Lil Baby)被警方拘留。

BREAKING: James Harden & Lil Baby were stopped & frisked in Paris. Lil Baby was arrested for transporting narcotics pic.twitter.com/zVyhl7mlb0