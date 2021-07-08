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NBA／冠軍賽首秀32分 保羅比肩喬丹

體育新聞組／綜合報導
總冠軍賽首戰，保羅（左）攻下全場最高32分，助太陽隊獲勝。（Getty Images）
總冠軍賽首戰，保羅（左）攻下全場最高32分，助太陽隊獲勝。（Getty Images）

生涯首闖總冠軍賽的太陽隊主控保羅（Chris Paul），對公鹿隊系列賽首戰進帳32分、9助攻，成為「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，首位在生涯首場NBA總冠軍賽就拿下30分、8助攻以上的球員，幫助太陽以118：105拔得頭籌。

公鹿在總冠軍賽首戰前夕迎回一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），他在東區冠軍賽因為左膝過度延展缺席後兩戰，一度以為會因傷缺陣一整年，「我一度不能走路，膝蓋還腫了兩倍大，不過在經過檢查後，他們告訴我沒有大礙。」

儘管安戴托昆波復出首戰就賣力拿下20分、17籃板，但太陽火力更凶猛，保羅不僅追上喬丹紀錄，還成為史上第三位在總冠軍賽至少拿下30分的36歲以上球員，布克（Devin Booker）也有27分進帳。

此外，中鋒艾頓（Deandre Ayton）更繳出22分、19籃板，成為史上第二位能在生涯總冠軍賽首場比賽中以7成以上命中率、至少拿到20分15籃板的球員。前一位是當年還在公鹿的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

談到生涯16年首場冠軍賽就有如此表現，保羅說：「我認為自己有辦法改變比賽，這讓我打得很有侵略性，有機會就能把握，也讓隊友參與其中。儘管我有點老了，有時必須放慢速度，仍能掌握節奏。」」

公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）更直言，保羅確實將球隊的防守視為無物，「他們的擋拆難以防守，我們必須變得更好來延續這個系列賽，首先破壞他的節奏，讓他無法在擅長的地方發揮，這將成為我們在第一戰與第二戰間最重要的課題。」

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